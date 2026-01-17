أخبار الفن اليوم: فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة، أنغام الفنانة المفضلة بـ Joy Awards، وفاة شقيق الفنانة شيرين
أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الفنية المهمة ومن أبرزها:
كان لازم أتصالح علشان أمي تخرج، أحمد ثابت يكشف سبب التنازل عن اتهامه مستشفى بالإهمال الطبي
كشف الفنان أحمد ثابت تفاصيل الصلح الذي تم بينه وبين المستشفى الذي سبق أن اتهمه بالإهمال الطبي في علاج والدته البالغة من العمر 86 عامًا.
وقال ثابت، في تصريح خاص لـ«فينو»، إنه توجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التصالح مع المستشفى، مؤكدًا أن الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال كانا على تواصل مستمر معه خلال تلك الفترة.
عمرو دياب يفاجئ جمهور المنارة ويتألق بأقوى أغانيه الكلاسيكية (فيديو)
تألق الهضبة عمرو دياب خلال حفله على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.
عراقية ولها علاقة بالوسط الفني، ما لا تعرفه عن نور العزاوي زوجة ويجز
"بشكل مفاجئ، أعلن نجم الراب أحمد علي الشهير بـ "ويجز" زواجه، عبر خاصية القصص المصورة على “إنستجرام”.
تذكرة موحدة بـ10 جنيهات، أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب
أعلن الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته السابعة والخمسين، والمقرر انطلاقها 21 يناير الجاري، عن تحديد سعر تذكرة الباصات المخصصة لنقل الجمهور.
"الموسيقيين" تغلق باب العفو: لا تهاون مع مكرري الأخطاء
قطعت نقابة المهن الموسيقية الطريق أمام كافة الشائعات المتداولة مؤخرًا حول وجود نية لإصدار عفو عام عن الموسيقيين والمطربين الموقوفين، حيث نفت النقابة بشكل قاطع كل ما تردد حول قبول التماسات العودة لمزاولة المهنة قبل انتهاء فترة العقوبة.
بالخطوات.. طريقة حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 إلكترونيًا
بدأ العدّ التنازلي لانطلاق الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حيث رفعت وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب درجة الاستعداد لاستقبال واحدة من أضخم الفعاليات الثقافية في الشرق الأوسط، والتي تستقطب ملايين الزوار سنويًا من داخل مصر وخارجها.
كان بيقولي هابعتلك، ويل سميث يفاجئ والد صديقه المصري بزيارته (فيديو)
ويل سميث في مصر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر بين الممثل الأمريكي ويل سميث، ولقائه مع والد صديقه المصري في القاهرة، حيث قام ويل سميث بمفاجأة والد صديقه المصري بالزيارة، الأمر الذي دفع الأب للتعبير عن سعادته باللقاء.
بوبي ميلي وكاتي بيري، نجوم العالم يتألقون على السجادة البنفسجية بـ Joy Awards
بدأت منذ قليل السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي اووردز لعام 2026 بالرياض.
كيتي بيري تقدم 3 أغنيات بحفل Joy Awards (فيديو)
كشفت المغنية والنجمة العالمية كيتي بيري عن أدائها هذا العام في حفل جوائز Joy Awards بنسخته السادسة 2026.
“سواد جيم”، رامز جلال يكشف تفاصيل برنامجه الجديد في رمضان 2026 (فيديو)
كشف الفنان رامز جلال خلال تواجده على السجادة البنفسجية لحفل جوائز Joy Awards بنسخته السادسة، عن تفاصيل برنامجه هذا العام برمضان 2026.
نجوم الفن في مصر يتألقون على السجادة البنفسجية لحفل Joy Awards 2026 (صور)
شارك عدد كبير من النجوم المصريين بالتواجد على السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي اووردز لعام 2026 بالرياض.
Joy Awards بالرياض يمنح فاروق حسني جائزة الإنجاز مدى الحياة
كرم حفل جوائز Joy Awards بنسخته السادسة الفنان ووزير الثقافة والآثار الأسبق فاروق حسني بجائزة الإنجاز مدى الحياة.
وفاة شقيق الفنانة شيرين وصلاة الجنازة ظهر غد بمسجد السيدة نفيسة
أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة شقيق الفنانة شيرين، وميعاد الجنازة والصلاة.
أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة بحفل Joy Awards
فازت المطربة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقي في حفل Joy Awards بنسخته السادسة.
