أخبار الفن اليوم: فاروق حسني يحصد جائزة الإنجاز مدى الحياة، أنغام الفنانة المفضلة بـ Joy Awards، وفاة شقيق الفنانة شيرين

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية، اليوم السبت، العديد من الأحداث الفنية المهمة ومن أبرزها:

كشف الفنان أحمد ثابت تفاصيل الصلح الذي تم بينه وبين المستشفى الذي سبق أن اتهمه بالإهمال الطبي في علاج والدته البالغة من العمر 86 عامًا.

وقال ثابت، في تصريح خاص لـ«فينو»، إنه توجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التصالح مع المستشفى، مؤكدًا أن الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال كانا على تواصل مستمر معه خلال تلك الفترة.

تألق الهضبة عمرو دياب خلال حفله على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة، وسط حضور جماهيري كبير.

"بشكل مفاجئ، أعلن نجم الراب أحمد علي الشهير بـ "ويجز" زواجه، عبر خاصية القصص المصورة على “إنستجرام”.

أعلن الدكتور أحمد مجاهد المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته السابعة والخمسين، والمقرر انطلاقها 21 يناير الجاري، عن تحديد سعر تذكرة الباصات المخصصة لنقل الجمهور.

قطعت نقابة المهن الموسيقية الطريق أمام كافة الشائعات المتداولة مؤخرًا حول وجود نية لإصدار عفو عام عن الموسيقيين والمطربين الموقوفين، حيث نفت النقابة بشكل قاطع كل ما تردد حول قبول التماسات العودة لمزاولة المهنة قبل انتهاء فترة العقوبة.

بدأ العدّ التنازلي لانطلاق الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حيث رفعت وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب درجة الاستعداد لاستقبال واحدة من أضخم الفعاليات الثقافية في الشرق الأوسط، والتي تستقطب ملايين الزوار سنويًا من داخل مصر وخارجها.

ويل سميث في مصر، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثر بين الممثل الأمريكي ويل سميث، ولقائه مع والد صديقه المصري في القاهرة، حيث قام ويل سميث بمفاجأة والد صديقه المصري بالزيارة، الأمر الذي دفع الأب للتعبير عن سعادته باللقاء.

بدأت منذ قليل السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي اووردز لعام 2026 بالرياض.

كشفت المغنية والنجمة العالمية كيتي بيري عن أدائها هذا العام في حفل جوائز Joy Awards بنسخته السادسة 2026.

كشف الفنان رامز جلال خلال تواجده على السجادة البنفسجية لحفل جوائز Joy Awards بنسخته السادسة، عن تفاصيل برنامجه هذا العام برمضان 2026.

شارك عدد كبير من النجوم المصريين بالتواجد على السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي اووردز لعام 2026 بالرياض.

كرم حفل جوائز Joy Awards بنسخته السادسة الفنان ووزير الثقافة والآثار الأسبق فاروق حسني بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة شقيق الفنانة شيرين، وميعاد الجنازة والصلاة.

فازت المطربة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقي في حفل Joy Awards بنسخته السادسة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.