الفنان أحمد ثابت يتنازل عن اتهامه مستشفى شهير بالمهندسين بالإهمال الطبي

حررت الجهات المختصة بـ محافظة الجيزة محضر تصالح بين الفنان أحمد ثابت وصاحب مستشفى شهيرة بمنطقة المهندسين، عقب اتهام الأخير بـ الإهمال الطبي في حالة والدة الفنان، وتم توثيق التصالح رسميًا في محضر بـ قسم شرطة العجوزة فور تنازل الفنان عن الاتهام.

وكانت جهات التحقيق استمعت لأقوال أحمد ثابت في بلاغه ضد المستشفى، حيث اتهم إدارة المستشفى بالإهمال في علاج والدته، واستغاث لإنقاذها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها نتيجة التقصير في الرعاية الطبية.

ويشار إلى أن الفنان أحمد ثابت، اتهم أحد المستشفيات بالإهمال في علاج والدته، حيث استغاث لإنقاذ والدته من الأزمة الكبرى التي تمر بها بسبب التقصير في علاجها.

وكتب أحمد ثابت منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قال فيه: في مصيبة حاصلة مع أمي في مستشفى بالمهندسين بالجيزة، ومفيش تمريض وبيقول لأمي يا مجنونة، وسايب أمي طول الليل من غير غيار، والدكتور مربط إيديها يمين وشمال زي المجرمين، والدكتور يسيبني ويمشي وجالها انهيار عصبي.

إصابة شاب بثلاث خراريج بالمخ نتيجة إهمال طبي بمستشفى شهير بالهرم

وعلى جانب آخر، بدأت جهات التحقيق المختصة بـ محافظة الجيزة التحقيق في بلاغ تقدمت به أسرة شاب ضد إدارة مستشفى شهير بالهرم، تتهمها بالإهمال الطبي.

وجاء في المحضر الرسمي رقم 276 إداري الطالبية، أن الأسرة تتهم المستشفى بتدهور حالة الشاب ودخوله في غيبوبة نتيجة تسمم دموي، عقب نقله إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث موتوسيكل بشارع العشرين في منطقة فيصل.

وأضافت الأسرة في البلاغ أن الشاب تم احتجازه في العناية المركزة، بعد ثبوت إصابته بنزيف في المخ، وكسر بالجمجمة، وكسر بالحوض، وخلع بالفخذ، بالإضافة إلى كسر في الركبة.

وأفادت أسرة الشاب أنه رغم خطورة حالته، لم يتم إجراء التدخل الجراحي العاجل، حيث ظل يعاني من نزيف في المخ لأكثر من أسبوع، ولم يتم إدخاله إلى غرفة العمليات إلا بعد مطالبات متكررة من الأسرة.

وأضافت الأسرة أن التأخير في التدخل الطبي أدى إلى تلوث منطقة الحوض والفخذ، ما تسبب في إصابته بتسمم دموي وصل إلى المخ، وأسفر عن تكون ثلاث خراريج بالمخ، وتدهور حالته الصحية بشكل بالغ الخطورة.

وكشفت الأسرة أن لديها تقريرًا طبيًا من مستشفى آخر تم نقل الشاب إليه، يؤكد أن ما يعانيه ناتج عن مضاعفات وأخطاء طبية سابقة، مشيرة إلى أنهم باعوا كل ما يملكون واستدانوا لتغطية تكاليف العلاج.

