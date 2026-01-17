السبت 17 يناير 2026
وفاة شقيق الفنانة شيرين وصلاة الجنازة ظهر غد بمسجد السيدة نفيسة

شيرين، فيتو
شيرين، فيتو
أعلن الفنان منير مكرم، عن وفاة شقيق الفنانة شيرين، وميعاد الجنازة والصلاة.

ونشر منير عبر حسابه بـ«فيس بوك» الخبر فى منشور قال فيه: «وفاة شقيق الفنانة شيرين عماد محمد السيد عزام».

موعد ومكان صلاة الجنازة 

وكشف مكرم عن ميعاد ومكان الصلاة عليه قائلا: صلاة الجنازة غدًا ظهرًا بمسجد السيدة نفيسة.

 

 

