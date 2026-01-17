الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أنغام تفوز بجائزة الفنانة المفضلة بحفل Joy Awards

انغام، فيتو
انغام، فيتو
18 حجم الخط

فازت المطربة أنغام بجائزة الفنانة المفضلة عن فئة الموسيقي في حفل Joy Awards بنسخته السادسة.

وقالت أنغام أثناء استلام الجائزة: “سعيدة جدًا بالجائزة، ولكن أنا لا استحقها بمفردي، فيه مبدعين كثير خلف اللي أنا بقدمه من ملحنين ومؤلفين وموزعين، فأنا بشاركهم الجائزة دي”

حفل Joy awards 

وشارك عدد كبير من النجوم المصريين على السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي اووردز لعام 2026 بالرياض.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على الحضور لحفل Joy awards هذا العام: أمينة خليل، حسن الرداد، حمادة هلال، منة شلبي برفقة زوجها، محمد ورامي إمام، أحمد مالك، آية سماحة، هاني رمزي وزوجته، حنان مطاوع وزوجها، دنيا سمير غانم، صفية العمري، ولبلبة.

كما حضر كل من بشرى، غادة عبد الرازق، مي عمر ومحمد سامي، عمرو مصطفى، باسم يوسف، فيفي عبده وابنتها، ماجد المصري وزوجته، وأكرم حسني، نادية الجندي، أشرف عبد الباقي وابنته زينة، عمرو أديب، محمد إمام، هيثم شاكر، إنجي علاء، وهنا الزاهد وغيرهم العديد من النجوم.

كما شهدت السجادة البنفسجية حضور عدد كبير من النجوم العالميين، وكان على رأسهم: الممثلة البريطانية بوبي ميلي براون والممثلان الكوريان لي بيونغ هون ولي جون جي والممثلة التركية توبا، والممثل الأمريكي اوسكار ايزاك والمغنية العالمية كيتي بيري وغيرهم العديد من الأسماء اللامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أنغام جائزة الفنانة المفضلة joy awards المطربة انغام
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

عمرو محمود ياسين: مصر حققت المركز الرابع بأمم أفريقيا رغم صعوبات صلاح ومرموش

المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

لماذا تعود واشنطن للوساطة في سد النهضة؟.. عبد المنعم سعيد يشرح حسابات ترامب

إعلان نتيجة التقييم في دولة التلاوة وخروج محمد وفيق بفارق نقطة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في شهر شعبان، مولد الحسين بن علي وزواج النبي ﷺ من حفصة بنت عمر

إعلان نتيجة التقييم في دولة التلاوة وخروج محمد وفيق بفارق نقطة

يمتلك خامة صوتية فائقة وإحساسًا عميقًا، محمد وفيق يتألق في برنامج دولة التلاوة

المزيد
الجريدة الرسمية