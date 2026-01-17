السبت 17 يناير 2026
ثقافة وفنون

Joy Awards بالرياض يمنح فاروق حسني جائزة الإنجاز مدى الحياة

فاروق حسني
فاروق حسني
كرم حفل جوائز Joy Awards بنسخته السادسة الفنان ووزير الثقافة والآثار الأسبق فاروق حسني بجائزة الإنجاز مدى الحياة.

وقال فاروق حسني خلال كلمته عند استلامه للجائزة: “هذا التكريم لا يقرأ بوصفه احتفاء شخصيا، بقدر ما هو تعبير صادق ونبيل، يؤكد أن الثقافة والفنون ليست ترفًا بل ركيزة أساسية لنهضة الإنسان وصياغة المستقبل”

وأضاف وزير الثقافة الأسبق: “لقد باتت المملكة السعودية اليوم نموذجا لنهضة شاملة وطفرة نوعية في مجالات الثقافة والفنون والأنشطة النوعية، ما نشهده من حراك ثقافي وفني متسارع وانفتاح مدروس على العالم، يؤكد أن المملكة ماضية بثبات نحو ترسيخ مكانتها كمنصة دولية وعالمية للإبداع.”

 

حفل Joy awards 

شارك عدد كبير من النجوم المصريين على السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي اووردز لعام 2026 بالرياض.

ومن بين النجوم الذين حرصوا على الحضور لحفل Joy awards هذا العام: أمينة خليل، حسن الرداد، حمادة هلال، منة شلبي برفقة زوجها، محمد ورامي إمام، أحمد مالك، آية سماحة، هاني رمزي وزوجته، حنان مطاوع وزوجها، دنيا سمير غانم، صفية العمري، ولبلبة.

كما حضر كل من بشرى، غادة عبد الرازق، مي عمر ومحمد سامي، عمرو مصطفى، باسم يوسف، فيفي عبده وابنتها، ماجد المصري وزوجته، وأكرم حسني، نادية الجندي، أشرف عبد الباقي وابنته زينة، عمرو أديب، محمد إمام، هيثم شاكر، إنجي علاء، وهنا الزاهد وغيرهم العديد من النجوم.

كما شهدت السجادة البنفسجية حضور عدد كبير من النجوم العالميين، وكان على رأسهم: الممثلة البريطانية بوبي ميلي براون والممثلان الكوريان لي بيونغ هون ولي جون جي والممثلة التركية توبا، والممثل الأمريكي اوسكار ايزاك والمغنية العالمية كيتي بيري وغيرهم العديد من الأسماء اللامعة.

الجريدة الرسمية