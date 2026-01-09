الجمعة 09 يناير 2026
ثقافة وفنون

على أنغام بنت أبويا، لحظة مؤثرة لمنير مكرم وابنته في حفل زفافها (فيديو)

حفل زفاف ابنة منير
حفل زفاف ابنة منير مكرم، فيتو
احتفل الفنان منير مكرم بحفل زفاف ابنته بحضور عدد من الأصدقاء والأسرة وعلى رأسهم الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

 

حفل زفاف ابنة منير مكرم 

وشهد حفل الزفاف، لحظة مؤثرة بين منير مكرم وابنته حيث إنها بكت في أحضانه على أنغام أغنية بنت أبويا.

وقدم منير مكرم مجموعة من الأدوار اللافتة في الدراما والسينما، وشارك في أعمال معروفة عند الجمهور، منها مسلسلات مثل: اختفاء، كلبش، حكايات بنات، البرنس، إلى جانب مشاركته في عدد من الأفلام والأعمال المسرحية التي أكدت حضوره كممثل يعتمد عليه.

وإلى جانب عمله ممثلًا، فهو يشغل أيضًا منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية. 

الفنان منير مكرم ابنة منير مكرم زفاف ابنة منير مكرم
