“سواد جيم”، رامز جلال يكشف تفاصيل برنامجه الجديد في رمضان 2026 (فيديو)

كشف الفنان رامز جلال خلال تواجده على السجادة البنفسجية لحفل جوائز Joy Awards بنسخته السادسة، عن تفاصيل برنامجه هذا العام برمضان 2026.

وكشف “جلال” خلال لقائه بحفل جوائز جووي أووردز لعام 2026 بالرياض، عن اسم برنامجه الجديد برمضان لهذا العام، موضحًا أنه على غرار لفيلم Squad Game الكوري قرر رامز جلال أن يكون العنوان هذا العام هو “سواد جيم”.

وأشار رامز إلى وقوع ثلاث إصابات حتي الآن خلال تصوير البرنامج.

 

 

وشهدت السجادة البنفسجية حضور عدد كبير من النجوم العالميين، وكان على رأسهم: الممثلة البريطانية بوبي ميلي براون والممثلان الكورييان لي بيونغ هون ولي جون جي والممثلة التركية توبا، والممثل الأمريكي اوسكار ايزاك والمغنية العالمية كاتي بيري وغيرهم العديد من الأسماء اللامعة.

حفل Joy Awards

وسبق أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية نقل حفل Joy Awards عبر شاشة قناة MBC،  ومن المقرر أن يذاع الحفل اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

تركي آل الشيخ

وفي وقت سابق كشف  تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حقيقية إنتاج الهيئة للفيلم المصري عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم “الست”.

وأوضح تركي آل الشيخ في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توضيح بشأن فيلم “الست”، إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والحسابات حول إنتاج وإخراج وإعداد فيلم “الست”"

وأوضح آل الشيخ أنه “لا صحة لما يُشاع عن أي دور لـ موسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم، ودور موسم الرياض اقتصر على الرعاية فقط، وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية”.

وأكد أن الفيلم حاصل على التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، مشيرًا: "وأي ملاحظات أو إشكالات رقابية "إن وُجدت" هي من اختصاص الجهات المختصة في مصر".

وشدد المستشار على أن الفيلم إنتاج مصري بالكامل بنسبة 100%، حيث تم العمل عليه من خلال شركات إنتاج مصرية، مؤكدًا أنه لا توجد له شخصيًّا، أو لـ"موسم الرياض"، أي علاقة مباشرة بهذا العمل من حيث الإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ. 

