كان لازم أتصالح علشان أمي تخرج، أحمد ثابت يكشف سبب التنازل عن اتهامه مستشفى بالإهمال الطبي

18 حجم الخط

كشف الفنان أحمد ثابت تفاصيل الصلح الذي تم بينه وبين المستشفى الذي سبق أن اتهمه بالإهمال الطبي في علاج والدته البالغة من العمر 86 عامًا.

وقال ثابت، في تصريح خاص لـ«فينو»، إنه توجه إلى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التصالح مع المستشفى، مؤكدًا أن الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال كانا على تواصل مستمر معه خلال تلك الفترة.

وأضاف: كان لازم أعمل التصالح علشان أمي تخرج من المستشفى، لأنه من غير كده ما كانتش هتخرج وتكمل علاجها في مكان تاني، خاصة إنها فقدت الثقة تمامًا، مطالبًا جمهوره ومحبيه بالدعاء لوالدته بالشفاء العاجل.

وكانت الجهات المختصة بـ محافظة الجيزة حررت محضر تصالح بين الفنان أحمد ثابت وصاحب مستشفى شهير بمنطقة المهندسين، عقب اتهام الأخير بـ الإهمال الطبي في حالة والدة الفنان، وتم توثيق التصالح رسميًّا في محضر بـ قسم شرطة العجوزة فور تنازل الفنان عن الاتهام.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال أحمد ثابت في بلاغه ضد المستشفى، حيث اتهم إدارة المستشفى بالإهمال في علاج والدته، واستغاث لإنقاذها من الأزمة الصحية التي تعرضت لها نتيجة التقصير في الرعاية الطبية.

ويشار إلى أن الفنان أحمد ثابت، اتهم أحد المستشفيات بالإهمال في علاج والدته، حيث استغاث لإنقاذ والدته من الأزمة الكبرى التي تمر بها بسبب التقصير في علاجها

وكتب أحمد ثابت منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك، قال فيه: في مصيبة حاصلة مع أمي في مستشفى بالمهندسين بالجيزة، ومفيش تمريض وبيقول لأمي يا مجنونة، وسايب أمي طول الليل من غير غيار، والدكتور مربط إيديها يمين وشمال زي المجرمين، والدكتور يسيبني ويمشي وجالها انهيار عصبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.