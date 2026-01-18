الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

استمرار انخفاض درجات الحرارة ونشاط ملحوظ للرياح، حالة الطقس اليوم الأحد

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة ويسود طقس مائل للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء ومائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء مع فرص تكون الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد وسيناء والصحراء الغربية.

شديد البرودة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم السبت

أجواء شتوية باردة، طقس المنيا اليوم الجمعة

 

ويكون هناك نشاط ملحوظ للرياح يزيد من الإحساس من برودة الطقس وتنشط الرياح على السواحل الشمالية والوجه البحرى وجنوب سيناء.


حالة الطقس فى القاهرة

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

درجة الحرارة العظمى:  20

درجة الحرارة الصغرى: 10

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 11

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 20

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 23

درجة الحرارة الصغرى: 10
  

الجريدة الرسمية