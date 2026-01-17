عراقية ولها علاقة بالوسط الفني، ما لا تعرفه عن نور العزاوي زوجة ويجز

18 حجم الخط

"بشكل مفاجئ، أعلن نجم الراب أحمد علي الشهير بـ "ويجز" زواجه، عبر خاصية القصص المصورة على “إنستجرام”.

وأخفى ويجز في البداية هوية زوجته، إذ نشر صورة يظهر فيها وحده بدونها، وعلق عليها قائلًا "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات".

قبل أن يكشف بعدها عن هوية الزوجة، حيث نشر صورة بالجلباب الصعيدي برفقة زوجته وعلق، قائلا بالإنجليزية "تزوجت حب حياتي".

لتظهر في الصورة إلى جواره العراقية نور العزاوي، التي تولت على مدار سنوات تنسيق الأزياء الخاصة بمطرب الراب ويجز.



ولدت في بغداد

نور العزاوي ولدت في بغداد، ولا تنتمي إلى الوسط الفني، إذ تعمل في مجال الأزياء والتصوير، وهو ما كان يربطها ببعض المنتمين إلى الوسط الفني، ومن بينهم هند صبري.

وعملت نور لسنوات رفقة ويجز في ما يخص تنسيق الإطلالات الخاصة به، كما عملت مع بعض نجوم مصر والوطن العربي خلال السنوات الأخيرة.

وتلقى المطرب التهنئة من عدد كبير من المنتمين للوسط الفني، من بينهم حمادة هلال، منى زكي، أنغام وهند صبري.



شائعات.. وعلاقة عاطفية

يأتي زواج ويجز، لينهي كافة الشائعات التي طاردته على مدار سنوات طويلة، إذ واجه ويجز شائعات خلال السنوات الأخيرة حول علاقة عاطفية تجمعه مع الفنانة هدى المفتي، خصوصًا عقب مشاركتهما سويًا في مسلسل "بيمبو" عام 2021، قبل أن يحسم ويجز كل التكهنات مؤكدًا العام الماضي أنها "أخته".

ونشر ويجز عبر حسابه على "ستوري إنستجرام" تهنئة خالد مختار وهدى المفتي بمناسبة عرض مسلسلهما الرمضاني "80 باكو".

وكتب: "ألف ألف مبروك مختار وبوسي على مسلسل 80 باكو.. فرحتلكوا أوي عشان أنتو الاتنين.. إخواتي"، حيث لون كلمة إخواتي باللون الأحمر فيما يبدو كرد حاسم على الشائعات.

وارتبط اسما هدى المفتي وويجز بقصة حب، تحدث عنها على نطاق واسع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، دون وجود أي رد فعل يؤكد أو ينفي صحة الأمر من جانب الثنائي.

