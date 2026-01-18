التحفظ على كاميرات مستشفى شهير بالعجوزة لكشف لغز وفاة مريضة بعد عملية شفط دهون

18 حجم الخط

تواصل أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودها في كشف ملابسات وفاة مريضة تحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، داخل مستشفى شهير بمنطقة العجوزة، عقب خضوعها لعملية شفط دهون، وذلك من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بالمستشفى وفحصها لكشف حقيقة الواقعة وهل كان هناك إهمال طبي فعلي تسبب في وفاة المريضة.

وتقدم شقيق المتوفاة ببلاغ ضد إدارة المستشفى والطبيب القائم على عملية شفط دهون أجرها لها داخل المستشفى، بالتسبب في الوفاة نتيجة الإهمال الطبي.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وبالفحص تبين أن المتوفاة خضعت لعملية شفط دهون، لكن حالتها الصحية تدهورت عقب العملية، ما أدى إلى وفاتها.



وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق،



عقوبة الإهمال الطبي

- إذا نتج عن الفعل الصادر من الطبيب جرحا للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

وإذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب الإصابة بعاهة مستديمة للمريض فيُعاقب الطبيب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك وفقا للمادة 244 من قانون العقوبات.

- أما إذا نتج عن هذا الفعل الصادر من الطبيب وفاة المريض فهنا يُعاقب الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات ولا تقل الغرامة المالية عن 100 جنيه ولا تتجاوز الـ500 جنيه أو بإحدى العقوبتين وذلك وفقا للمادة 238 من قانون العقوبات.

وبالنظر إلى ما سبق؛ نجد الآتي:

1- أنه تنص المادة 244 من قانون العقوبات على أنه "من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه، بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

