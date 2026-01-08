منير مكرم يحتفل بزفاف ابنته ويوجه رسالة مؤثرة لها (فيديو)

18 حجم الخط

احتفل الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، بزفاف ابنته وسط الأسرة والأصدقاء المقربين، وكان أول الحضور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

حفل زفاف ابنة منير مكرم

ووجه منير مكرم رسالة مؤثرة لـ نجلته خلال حفل زفافها قائلا: شعور الأب وهو بيجوز بنته لا يوصف، هي تجربة تتحس زي إحساس الأمومة.

وقدم منير مكرم مجموعة من الأدوار اللافتة في الدراما والسينما، وشارك في أعمال معروفة عند الجمهور، منها مسلسلات زي اختفاء: كلبش، حكايات بنات، البرنس، إلى جانب مشاركته في عدد من الأفلام والأعمال المسرحية التي أكدت حضوره كممثل يعتمد عليه.

وإلى جانب عمله كممثل، فهو يشغل أيضا منصب عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

