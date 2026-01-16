في ذكرى عرضه، قصة فيلم "خان الخليلي" من صدفة سميرة أحمد إلى إغماء آمال زايد بسبب مشهد

18 حجم الخط

فيلم خان الخليلي من أهم الأفلام المأخوذة عن روايات الأديب نجيب محفوظ، وهو سادس فيلم يتم اقتباسه عن رواياته بعد “بداية ونهاية، اللص والكلاب، زقاق المدق، بين القصرين، الطريق”، لكن هذا الفيلم يعتبر مرثية حزينة لكل الذين أصابهم الإحباط وسخرية القدر من بني الإنسان غطى فيه المؤلف أحداث أربعينات القرن الماضي، عرضته السينما المصرية في مثل هذا اليوم 15 يناير عام 1966.

الفيلم عن رواية "خان الخليلي" التي كتبها محفوظ عن أحد أحياء القاهرة التاريخية لتستعين بها السينما بعد عشر سنوات من نشرها، أعد لها السيناريو محمد مصطفى سامي وأخرجها عاطف سالم، وقام ببطولته عماد حمدي الذي أدى دور أحمد عاكف في الرواية، وبدا كما لو أن محفوظ كتب له الدور خصوصًا، وكذلك صلاح قابيل وحسن يوسف وسميرة أحمد وتحية كاريوكا وعبد الوارث عسر وأمينة رزق وتوفيق الدقن ومحمد رضا.

قصة مأساوية وصراع على البطلة

يحكي فيلم خان الخليلي قصة أحمد الذي يعيش بحي السكاكيني ويضطر إلى ترك دراسته حتى يعول أسرته وليستكمل شقيقه الأصغر رشدي دراسته، ينتقل بأسرته إلى حارة من حارات مصر التاريخية في حي خان الخليلي ويلتقي سكان الخان ويتعرف المعلم "نونو" الذي يعيش حياته طولًا وعرضًا، ويستكمل رشدي دراسته برغم حياة اللهو العابثة التي يعيشها، ويصبح رشدي هو الشيء الوحيد الذي حققه أحمد في حياته، ويحب أحمد نوال ابنة الجيران وتقوم بدورها سميرة أحمد، إلا أنه يكتشف أنها تحب رشدي الذي يصاب بالسل في النهاية.

عماد حمدى وتحية كاريوكا

عن فيلم خان الخليلي تتحدث الفنانة سميرة أحمد بطلة الفيلم قائلة: "إن الفيلم يقدم رسالة اجتماعية سامية مؤثرة في المجتمع بعد الثورة، كما يعتبر الفيلم حدثًا فارقًا في حياتها الفنية، وهو أحب الأدوار إلى قلبها، فكم كانت تتمنى تقديم عمل للأديب نجيب محفوظ فجاء "خان الخليلي" ليدون في تاريخ مشواري الفني، وكانت سعادتي الأكبر في عملي بجوار مجموعة كبيرة من عظماء التمثيل في تلك الفترة.

آمال زايد في خان الخليلي

كان المخرج عاطف سالم قد اختار الفنانة سعاد حسني لأداء دور نوال في فيلم "خان الخليلي" إلى جوار عماد حمدي وحسن يوسف لكن اعتذرت سعاد لانشغالها بتصوير فيلم "غروب وشروق " مع رشدي أباظة ومن إخراج كمال الشيخ.

واستبدل المخرج عاطف سالم بالسندريلا سعاد حسني الفنانة سميرة أحمد لبطولة فيلم خان الخليلي التي سبق وقدمت نفس الدور على المسرح عام 1964 في مسرحية بنفس الاسم من إخراج حسين كمال.

آمال زايد لم تحتمل الدور

نشرت مجلة آخر ساعة عام 1966 وقت عرض فيلم خان الخليلي أن الفنانة آمال زايد رفضت تصوير مشهد فقد ابنها الذي يمثل دوره حسن يوسف وطلبت تأجيل المشهد عدة مرات إلا أن المخرج عاطف سالم أصر بشدة على تصوير المشهد فقالت له: مش عارفة أعمل المشهد وبعد أيام وعصبية من المخرج أدت المشهد وبكتْ فسقطتْ مغشيًّا عليها، فبدا المشهد كما لو كان طبيعيًّا.

عماد حمدى مناسب لدور أحمد عاكف

أشاد النقاد بالفيلم وكانت إشادتهم الأكثر لاختيار الفنان عماد حمدي لدور أحمد عاكف، وكذلك الفنان صلاح قابيل وحسن يوسف بأنهما كانا ملائمين لأدوارهما في الفيلم أما عماد حمدي فقد كان مؤيدًا لاختيار الأبيض والأسود للفيلم بدلًا من الألوان حتى تساير روح الفيلم الحزينة والإحباط الذي ابتليت به الشخصية الرئيسية في الفيلم.

