بالخطوات.. طريقة حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 إلكترونيًا

بدأ العدّ التنازلي لانطلاق الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، حيث رفعت وزارة الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب درجة الاستعداد لاستقبال واحدة من أضخم الفعاليات الثقافية في الشرق الأوسط، والتي تستقطب ملايين الزوار سنويًا من داخل مصر وخارجها.



إتاحة خدمة حجز تذاكر دخول معرض الكتاب إلكترونيًا



وفي إطار التسهيل على الجمهور وتخفيف الزحام على بوابات الدخول، أعلنت وزارة الثقافة عن إتاحة خدمة الحجز الإلكتروني للتذاكر عبر الموقع الرسمي للمعرض.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور، إلى جانب توفير تجربة زيارة أكثر تنظيمًا وسلاسة.

خطوات حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب إلكترونيًا:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

اختيار خدمة "احجز تذكرتك" من الواجهة الرئيسية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة: الاسم – رقم الهاتف – البريد الإلكتروني.

اختيار يوم الزيارة وفق جدول الحضور المناسب للزائر.

تحديد طريقة الدفع الإلكتروني المناسبة واستكمال العملية.

استلام التذكرة فورًا عبر البريد الإلكتروني أو تطبيق واتساب.

ويؤكد القائمون على معرض القاهرة ال

ويؤكد القائمون على معرض القاهرة الدولي للكتاب أن خدمة الحجز الإلكتروني أصبحت عنصرًا أساسيًا في تنظيم الفعاليات الكبرى، وتساهم في توفير وقت الزوار وتحسين التجربة العامة داخل المعرض، خاصة مع التوقعات بزيادة الإقبال خلال دورة 2026 التي تشهد مشاركة قياسية من دور النشر والفعاليات الثقافية والفنية.

موعد افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وسيكون الافتتاح الرسمي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب يوم 21 يناير 2026، بينما يبدأ استقبال الجمهور بداية من 22 يناير وحتى 3 فبراير 2026، يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 8 مساءً، وتمتد حتى 9 مساءً يومي الخميس والجمعة.



كما أعلنت الوزارة تثبيت سعر التذكرة عند 5 جنيهات فقط، مع إمكانية شرائها إلكترونيًا أو من البوابات عند الوصول.

ولضمان سهولة التنقل، تم تخصيص شبكة موسعة من خطوط المواصلات المباشرة من وإلى المعرض، تغطي مناطق عديدة في القاهرة والجيزة، بأسعار مناسبة للجمهور، في خطوة تهدف إلى تشجيع الحضور وتخفيف أعباء الانتقال.

