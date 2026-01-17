السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بوبي ميلي وكاتي بيري، نجوم العالم يتألقون على السجادة البنفسجية بـ Joy Awards

كاتي بيري
كاتي بيري
18 حجم الخط

بدأت منذ قليل السجادة البنفسجية لـ حفل جوائز جووي اووردز لعام 2026 بالرياض.

وشهدت السجادة البنفسجية حضور عدد كبير من النجوم العالميين، وكان على رأسهم: الممثلة البريطانية بوبي ميلي براون والممثلان الكورييان لي بيونغ هون ولي جون جي والممثلة التركية توبا، والممثل الأمريكي اوسكار ايزاك والمغنية العالمية كاتي بيري وغيرهم العديد من الأسماء اللامعة.

حفل Joy Awards

وسبق أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية نقل حفل Joy Awards عبر شاشة قناة MBC،  ومن المقرر أن يذاع الحفل اليوم في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

تركي آل الشيخ

وفي وقت سابق كشف  تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية حقيقية إنتاج الهيئة للفيلم المصري عن حياة كوكب الشرق أم كلثوم “الست”.

وأوضح تركي آل الشيخ في بيان نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “توضيح بشأن فيلم “الست”، إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والحسابات حول إنتاج وإخراج وإعداد فيلم “الست”"

وأوضح آل الشيخ أنه “لا صحة لما يُشاع عن أي دور لـ موسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم، ودور موسم الرياض اقتصر على الرعاية فقط، وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية”.

وأكد أن الفيلم حاصل على التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، مشيرًا: "وأي ملاحظات أو إشكالات رقابية "إن وُجدت" هي من اختصاص الجهات المختصة في مصر".

وشدد المستشار على أن الفيلم إنتاج مصري بالكامل بنسبة 100%، حيث تم العمل عليه من خلال شركات إنتاج مصرية، مؤكدًا أنه لا توجد له شخصيًّا، أو لـ"موسم الرياض"، أي علاقة مباشرة بهذا العمل من حيث الإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حفل جووي اووردز لعام 2026 جووي اووردز حفل جوائز جووي اووردز بوبي ميلي براون joy awards حفل Joy Awards
ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

بسبب التوترات الجيوسياسية، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية