خالد أبو الليل: معرض الكتاب 57 يشهد عودة "مجلة فصول" وإصدارات خاصة عن "نجيب محفوظ"

أعلن الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، عن ملامح خطة مشاركة هيئة الكتاب للدورة الـ 57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدًا أن الهيئة تسعى لتقديم وجبة ثقافية دسمة تجمع بين إحياء التراث الفكري والاحتفاء بالرموز الإبداعية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الجديدة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب 57، بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة المصري، والدكتور خالد أبو الليل رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والسفيرة أوليفيا توديريان سفيرة رومانيا بالقاهرة.

وقال الدكتور خالد أبو الليل: إن الدورة 57 من معرض القاهرة الدولى للكتاب ستشهد طرح إصدارات حديثة ومتميزة لكل من الأديب العالمي نجيب محفوظ والفنان أحمد اللباد، مشيرًا إلى أن هذه الكتب ستكون متاحة للجمهور بأسعار مناسبة داخل أجنحة الهيئة، مشيرا الى إصدار الأعمال الكاملة لنخبة من كبار النقاد والمفكرين، ومنهم شكري عياد، وشاكر عبد الحميد، وطه حسين، ومحمد سلماوي، وذلك ضمن دور الهيئة في حفظ القوة الناعمة المصرية.

ورحب الدكتور خالد أبو الليل بمشاركة دولة رومانيا كضيف شرف، مؤكدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وأعلن عن مفاجأة ثقافية تتمثل في إصدار الهيئة لكتاب عن "الاستعراب الروماني" لأول مرة، كجزء من التبادل الثقافي، مشيدًا بالبرنامج الثقافي الغني الذي أعدته السفارة الرومانية بالقاهرة تحت إشراف السفيرة أوليفيا تودريان.

وكشف أبو الليل عن العودة الرسمية لـ "مجلة فصول" النقدية بعد توقف استمر لثلاث سنوات، وقال: "سعيد جدًا بعودة هذه المجلة التي نعتبرها أيقونة ثقافية مصرية وعربية لا غنى عنها في المشهد النقدي".

