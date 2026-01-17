فرمان جديد من الأهلي بشأن ملف أليو ديانج

18 حجم الخط

اتخذت إدارة النادي الأهلي قرارا ببدء مناقشة أي عروض رسمية تصل للتعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في ظل تعثر المفاوضات بين الطرفين بشأن تجديد عقد اللاعب.

وشهدت مفاوضات التجديد بين الطرفين عدم اتفاق خلال الفترة الماضية، بعدما لم يتواصلا لاتفاق حول بنود العقد الجديد، في الوقت الذي يقترب فيه عقد اللاعب من نهايته مع ختام الموسم الحالي.

ويأتي قرار الأهلي بفتح باب الرحيل أمام ديانج في يناير، حفاظا على حقوق النادي المالية، ورغبة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من بيع اللاعب، بدلا من رحيله مجانا بنهاية الموسم في حال استمر تعثر ملف التجديد.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، أمس الأول ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت بموسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

