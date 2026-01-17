الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم علي أودينيزي بهدف في الشوط الأول

18 حجم الخط

الدوري الإيطالي، تقدم فريق إنتر ميلان علي نظيره أودينيزي بهدف نظيف في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم السبت، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

وسجل لاوتارو مارتينيز هدف فريق إنتر ميلان في الدقيقة 20.

تشكيل إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيشيك - مانويل أكانجي - كارلوس - لويس هنريكي

خط الوسط: نيكولو باريلا - بيوتر زيلينسكي - هينريك مخيتاريان - ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إسبوسيتو

أتلانتا تفوز علي بيزا

سقط فريق أتالانتا في فخ التعادل أمام مضيفه بيزا كالتشيو بهدف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم نيكولا كرستوفيتش بالهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة 83، ثم تعادل بيزا في الدقيقة 87 عن طريق رافيو دوروسينيمي 87

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد أتالانتا إلى 32 نقطة في المركز السابع، حصدها في 21 جولة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر خمس مواجهات

في المقابل، ارتفع رصيد بيزا إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير، بعدما خاض 21 جولة، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مواجهات في الدوري الإيطالي.

