مدافع غزل المحلة يعلن فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي

محمد عبد الغني
محمد عبد الغني
أعلن محمد عبد الغني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، إنهاء تعاقده مع زعيم الفلاحي بالتراضي، ليرحل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال عبد الغني في رسالة عبر حسابه على فيسبوك: الحمد لله تم إنهاء تعاقدي مع نادي غزل المحلة، أصعب فترة مريت بيها، وربنا يكتب لنا الخير في اللي جاي بإذن الله.

غزل المحلة يتعادل مع إنبي

وتعادل فريق غزل المحلة ونظيره إنبي سلبيا بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء امس على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

وحاول كلا الفريقين تسجيل هدف التقدم لكن لم تكلل محاولاتهم بالنجاح، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي. 

تشكيل غزل المحلة أمام إنبي

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد العش، أحمد شوشة، يحيى زكريا، عموري

خط الوسط: توريه، معاذ عبد السلام، رشاد العرفاوي، سعيدي كيبوا

خط الهجوم: ويليام صنداى، جيمي مونجا

وبتلك النتيجة ودع نادي غزل المحلة بطولة كأس عاصمة مصر، بينما يترقب فريق إنبي فرصة في الصعود كأفضل مركز ثالث.

مجموعة إنبي وغزل المحلة

ويقع فريقا غزل المحلة وإنبي في المجموعة الأولى بكأس عاصمة مصر، والتي تضم: الأهلي - سيراميكا - فاركو - طلائع الجيش - إنبي - غزل المحلة - المقاولون العرب.

 

