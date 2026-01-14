نابولي يسقط في فخ التعادل أمام بارما في الدوري الإيطالي

18 حجم الخط

واصل فريق نابولي نزيف النقاط في الدوري الإيطالي، بعدما اكتفى بالتعادل أمام ضيفه بارما، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب دييجو أرماندو مارادونا، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة السادسة عشرة من منافسات الدوري الإيطالي.

بهذه النتيجة، رفع نابولي رصيده إلى 40 نقطة ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر إنتر ميلان، فيما وصل رصيد بارما إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

تشكيل نابولي أمام بارما

وجاء تشكيل نابولي في اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى: ميلينكوفيتش سافيتش

خط الدفاع: بونجيورنو – رحماني – دي لورينزو

خط الوسط: أوليفيرا – لوبوتكا – سكوت ماكتوميناي – ماززوكي

خط الهجوم: بوليتانو – هويلوند – نواه لانج

التعادل يحسم مواجهة إنتر ميلان ونابولي في قمة الدوري الإيطالي

وتعادل نابولي في مباراته السابقة أمام إنتر ميلان، بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإيطالي للموسم 2025-2026.

وتقدم فريق إنتر ميلان عن طريق ديماركو في الدقيقة 9، ثم تعادل نابولي عن طريق ماكتومناي في الدقيقة 26.

وأضاف أوجلو هدف إنتر ميلان الثاني في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، وفي الدقيقة 81 تعادل ماكتومناي لصالح نابولي ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه.

