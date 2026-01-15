بتروجيت يكتسح شباب بيراميدز بسباعية نظيفة في كأس عاصمة مصر

18 حجم الخط

حقق فريق بتروجيت فوزا كاسحا على نظيره فريق شباب بيراميدز بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة السابعة من كأس عاصمة مصر.

وسجل أهداف بتروجيت كل من: سكو سونكو (خمسة أهداف) في الدقيقة 20 و24 و32 و87 و90+3، وبدر موسى في الدقيقة 40 ومصطفى البدري 2+45 من ركلة جزاء.

تشكيل شباب بيراميدز أمام بتروجيت

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد برازيلي

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد

خط الوسط: عمر عبد العظيم - أدهم نبيل - زياد شاكر - أحمد فكري - يوسف شيكا

خط الهجوم: علي حمودة

وجلس على مقاعد البدلاء: زياد هيثم - أحمد شد - يوسف شرقية - أحمد زهدي - كريم هاني - عمر طارق - يحيى محمد - محمد عطية - يوسف ميشو

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب مصطفى أحمد، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.

وكان بيراميدز قد خسر في المباراة الماضية أمام وادي دجلة، برباعية دون رد، ضمن مباريات الجولة السادسة من كأس الرابطة.

ويقع بيراميدز في المجموعة الثانية من مجموعات كأس الرابطة رفقة أندية بتروجيت والجونة ووادي دجلة والبنك الأهلي والإسماعيلي ومودرن سبورت.

ويحتل بيراميدز المركز السابع والأخير برصيد 3 نقاط، بينما بتروجيت في المركز الأول برصيد 12 نقطة.

ترتيب المجموعة الثانية من كأس عاصمة مصر

وشهدت المجموعة الثانية صدارة قوية لفريق بتروجيت برصيد 12 نقطة، يليه الجونة في المركز الثاني بـ10 نقاط، ثم وادي دجلة ثالثًا بـ7 نقاط، وجاء البنك الأهلي رابعًا برصيد 7 نقاط أيضًا، بينما حل الإسماعيلي خامسًا برصيد 5 نقاط، متساويًا مع مودرن سبورت، في حين تذيل بيراميدز المجموعة برصيد 3 نقاط.

قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت

فيما أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز قائمة مباراة بتروجيت في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد برازيلي - زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - مروان عصام - عبد الله بدير - يوسف فؤاد - أدهم نبيل - أحمد شد - عمر معلول - يوسف شيكا - زياد شاكر

خط الوسط: عمر عبد العظيم - يوسف علي - كريم هاني - علي حمودة - أحمد فكري - أحمد زهدي - يوسف ميشو - عمر طارق

خط الهجوم: محمد عطية - يحيى لطفي

