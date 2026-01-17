موعد مباراة منتخب مصر القادمة والفريق المنافس بعد انتهاء مشواره بأمم أفريقيا

18 حجم الخط

أنهى منتخب مصر الأول لكرة القدم، اليوم السبت، مشواره في بطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب، وتختتم فعالياتها غدا الأحد بالمبارة النهائية بين المغرب والسنغال.

وحقق منتخب مصر المركز الرابع في بطولة أمم تفريقيا، بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وتشهد الفترة المقبلة استعداد منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي تنطلق منافساتها في شهر يونيو المقبل، في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة مصر القادمة والفريق المنافس

ويستهل منتخب مصر تحضيراته لبطولة كأس العالم 2026، بخوض مباراتين ودتين في التوقف الدولي بشهر مارس المقبل، أمام السعودية يوم 26 مارس وأمام أسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه في العاصمة القطرية الدوحة.

منتخب السعودية، فيتو

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

أسفرت قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة في مونديال 2026، المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 كلا من بلجيكا ـ إيران ـ مصر - نيوزيلندا

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وستقام بطولة كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

