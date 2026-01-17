السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

الأهلي
الأهلي
18 حجم الخط

 أكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة القلعة الحمراء أنهت اتفاقها مع هادي رياض، مدافع فريق بتروجيت، لتدعيم خط دفاع الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضح المصدر أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مراحلها النهائية، ولم يتبقى سوى بعض الرتوش البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي التعاقد مع هادي رياض ضمن خطة الأهلي لتدعيم الخط الخلفي للفريق بعد حسم صفقتي يوسف بلعمري وعمرو الجزار.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا. 

مباراة الأهلي وطلائع الجيش 

 قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، أمس الأول ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت بموسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هادي رياضي الأهلي النادي الأهلي يوسف بلعمري عمرو الجزار

مواد متعلقة

مدافع غزل المحلة يعلن فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يرد على فسخ تعاقد التوأم.. طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر ونيجيريا.. لاعب الأهلي يعلن فسخ تعاقده مع الفريق.. المصري يضم مصطفى العش

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على ليل بهدف في الشوط الأول

فوضى بيع التذاكر تفرض نفسها قبل نهائي أمم أفريقيا رغم التحذيرات

منتخب مصر يصطدم بنيجيريا في صراع المركز الثالث، بداية قوية في دور المجموعات، عبور مستحق في دور الـ16، ملحمة أمام كوت ديفوار في ربع النهائي قبل الخسارة من السنغال

اتحاد جدة يسقط أمام الاتفاق بهدف نظيف في الدوري السعودي

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة ليل في الدوري الفرنسي

ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

مانشستر يونايتد يفوز على السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

قرار مهم من رئيس الكاف بشأن أمم إفريقيا 2027

شوبير أساسيا تأكيدا لـ فيتو، تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

المزيد
الجريدة الرسمية