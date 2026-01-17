السبت 17 يناير 2026
رياضة

إنتر ميلان يهزم أودينيزي بهدف نظيف في الدوري الإيطالي

إنتر ميلان
إنتر ميلان
الدوري الإيطالي، حقق فريق إنتر ميلان الفوز علي نظيره أودينيزي بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.  

 

تشكيل إنتر ميلان ضد أودينيزي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: يان بيشيك - مانويل أكانجي - كارلوس - لويس هنريكي

خط الوسط: نيكولو باريلا - بيوتر زيلينسكي - هينريك مخيتاريان - ديماركو

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - إسبوسيتو

 

هدف الفوز

 

سجل لاوتارو مارتينيز هدف فوز فريق إنتر ميلان في الدقيقة 20.

وبتلك النتيجة يحتل فريق إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 49 نقطة، بينما يأتي أودينيزي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة. 

 

 

أتلانتا يفوز علي بيزا

سقط فريق أتالانتا في فخ التعادل أمام مضيفه بيزا كالتشيو بهدف لكل منهما، ضمن مواجهات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي لكرة القدم “الكالتشيو”.

تقدم نيكولا كرستوفيتش بالهدف الأول لأتالانتا في الدقيقة 83، ثم تعادل بيزا في الدقيقة 87 عن طريق رافيو دوروسينيمي 87

 

 

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

بهذه النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة، رفعت رصيد أتالانتا إلى 32 نقطة في المركز السابع، حصدها في 21 جولة، حيث فاز في 8 مواجهات وتعادل في مثلها وخسر خمس مواجهات 

في المقابل، ارتفع رصيد بيزا إلى 14 نقطة في المركز قبل الأخير، بعدما خاض 21 جولة، حيث فاز في مباراة واحدة وتعادل في 11 مباراة وخسر 9 مواجهات في الدوري الإيطالي.

