تعثر صفقة انتقال نجم سيراميكا كليوباترا إلي صفوف الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن المفاوضات الجارية مع نادي سيراميكا كليوباترا بشأن ضم مروان عثمان، لاعب الفريق، قد تعطلت مؤقتا، رغم وجود رغبة متبادلة في إتمام الصفقة.

وأوضح المصدر أن سبب تعطل المفاوضات يرجع إلى مطالب نادي سيراميكا كليوباترا، الذي اشترط السماح برحيل مروان عثمان مقابل الحصول على خدمات ثنائي الأهلي عمر كمال ومحمد عبدالله ضمن بنود الصفقة.

وأضاف المصدر أن عمر كمال أبدى موافقته على الدخول ضمن الصفقة والانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، في الوقت الذي لا يزال فيه محمد عبدالله رافضا حتى الآن فكرة الرحيل عن الأهلي، وهو ما تسبب في توقف المفاوضات مؤقتا بين الطرفين.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع فريق يانج أفريكانز التنزاني في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة الموافق 23 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء، وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي وطلائع الجيش

قلب فريق طلائع الجيش، الطاولة على النادي الأهلي، بالفوز عليه بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على إستاد السلام، أمس الأول ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة كأس عاصمة مصر.

يذكر أن كأس عاصمة مصر بدأت بموسم 2021-2022 مع إنشاء رابطة الأندية المحترفة، وتقام في التوقفات الدولية بين أندية الدوري الممتاز، وفي المواسم الأربعة الماضية فاز مودرن سبورت بأول نسخة للبطولة، وفاز سيراميكا كليوباترا بالنسخ الثلاث التالية.

وهذا الموسم 2025-2026 تقام النسخة الخامسة بمشاركة واحد وعشرون ناديًا تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، يصعد لدور الثمانية أول وثاني كل مجموعة مع أفضل فريقين بالمركز الثالث.

المجموعة الأولى: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة، المقاولون العرب، فاركو، طلائع الجيش.

المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، الجونة، بتروجيت، مودرن سبورت، وادي دجلة، الإسماعيلي.

المجموعة الثالثة: الزمالك، زد، المصري، حرس الحدود، كهرباء الإسماعيلية، الاتحاد السكندري، سموحة.

