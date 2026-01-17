السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

ضبط طيور وحيوانات برية محظور تداولها بسوق ديانا بالأزبكية

ضبط الطيور
ضبط الطيور
 أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أنه لا تهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع بالحياة البرية، مشددة على استمرار الحملات الرقابية لضبط المخالفات وحماية التنوع البيولوجي.

وفي هذا الإطار، وتنفيذًا لتوجيهات وزيرة البيئة، وبناءً على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شنت وزارة البيئة حملة تفتيشية مكبرة على سوق ديانا بشارع عماد الدين بحي الأزبكية، استهدفت ضبط الطيور والحيوانات البرية المحظور تداولها بالمخالفة للقانون.
 

وجاءت الحملة من خلال لجنة مشتركة ضمت كلًا من اللواء أ.ح خالد عبد الرحمن رئيس قطاع حماية الطبيعة، واللواء أحمد محمد السكري رئيس حي الأزبكية، وحسام أمين رئيس قطاع الفروع، والكيميائي علاء إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لفرع القاهرة الكبرى، والمهندس محمد عبد التواب مدير إدارة التفتيش، والدكتور محمد إسماعيل رئيس وحدة الحياة البرية، والمهندس صفوت حسن نائب رئيس الحي ومدير المتابعة الميدانية، والمهندس عمرو فتحي مساعد رئيس الحي.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الطيور والحيوانات البرية الحية والمحنطة، في مخالفة صريحة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009. 

وشملت المضبوطات حيوانات حية تمثلت في بومتين مقرنتين، وعقاب، وأربع حرباء مصرية، وسلحفاة مصرية برية، إلى جانب حيوانات وطيور محنطة شملت نمسًا مصريًا، وخمسة ثعالب حمراء، وخمسة صقور، وببغاء إفريقي.
 

بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة البيئة

ووجهت الدكتورة منال عوض بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة البيئة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، مع تقديم الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات الحية تمهيدًا لإطلاقها في بيئتها الطبيعية، وإيداع الحيوانات المحنطة بأحد المعارض التابعة للوزارة.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن الدولة ماضية بقوة في مواجهة أي ممارسات تضر بالحياة البرية أو البيئة، مؤكدة استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضرورة تفعيل دور المواطنين في الإبلاغ عن أي مخالفات بيئية، باعتبار أن حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.

 

