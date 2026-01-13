الثلاثاء 13 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التنمية المحلية: غلق 58 مكبًّا عشوائيا ورفع 7.4 مليون طن مخلفات فى 9 سنوات (فيديو)

القمامة، فيتو
القمامة، فيتو
18 حجم الخط
ads

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية لشؤون البيئة، إن الدولة أغلقت خلال السنوات التسع الماضية 58 مقلبًا عشوائيًا للمخلفات على مستوى الجمهورية، وتم رفع نحو 7.4 مليون طن من التراكمات التاريخية، ونقلها إلى المدافن الصحية للتخلص منها بشكل علمي وآمن.

وأوضح قاسم خلال مداخلة مع الإعلامية هدير أبوزيد، في برنامج "كل الأبعاد"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"،  أن بعض المواقع كانت تمثل تحديات كبيرة، من بينها مقلب سندوب، الذي جرى رفع نحو 980 ألف طن من المخلفات منه، حيث أُعيد تشغيل المصنع القائم بالموقع من جديد، وتديره حاليًا إحدى شركات القطاع الخاص المصرية المتخصصة، بطاقة تشغيل تصل إلى 1200 طن يوميا.

 

وأضاف أن عمليات التدوير داخل المصنع تنتج مفروزات يتم توجيهها إلى المصانع المختلفة، إلى جانب إنتاج وقود المرفوضات المستخدم في أفران الأسمنت، فضلًا عن إنتاج سماد "الكومبوست" بمواصفات عالية يُستخدم في مشروعات قومية مهمة على مستوى الدولة.

وأشار إلى تنفيذ مشروعات مماثلة في محافظة الإسكندرية من خلال إحدى الشركات الوطنية، بالإضافة إلى العمل على إنشاء مدينة متكاملة لإدارة المخلفات بمدينة العاشر من رمضان.

وحول النماذج الناجحة في ملف النظافة، أكد قاسم أن المنطقة الغربية ووسط القاهرة تُعد من أبرز النماذج، رغم التحديات الكبيرة، حيث تتولى شركات مصرية من القطاع الخاص إدارة المنظومة هناك، إلى جانب المنطقة الشرقية، ومحافظة بورسعيد التي بدأ بها عقد جديد اعتبارًا من 1 يناير 2026، وسط استعدادات مكثفة لتحويلها إلى نموذج يُحتذى به في النظافة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير التنمية المحلية لشؤون البيئة المدافن الصحية كل الأبعاد إكسترا نيوز وسط القاهرة

مواد متعلقة

وزيرة التنمية المحلية تبحث مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة تحديث الهياكل التنظيمية

وزيرة التنمية المحلية تتفقد مصنع الخانكة لإنتاج الوقود البديل من المخلفات

وزيرة التنمية المحلية توجه بغلق مقلب العبور نهائيًا

وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان أعمال تطوير شارع إبراهيم بالكوربة

ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تورينو يتقدم على روما بهدف في الشوط الأول

كأس ملك اسبانيا، ديبورتيفو لاكورونيا وأتلتيكو مدريد يتعادلان سلبيا بالشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

زلزال في"التشكيلية"، وليد قانوش يغادر منصبه وتفويض الوكيل الدائم بصلاحيات الوزير

يبدأ بـ46 جنيها، تعرف على أسعار الزيوت بالمجمعات الاستهلاكية

نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات

مصر ترحب بقرار الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف جماعة الإخـوان "كيان إرهـابي عالمي"

أجواء باردة وتكاثر للسحب الممطرة واضطراب ملاحة البحر المتوسط، حالة الطقس الآن

خدمات

المزيد

سعر طن الأرز عريض الحبة في السوق اليوم الثلاثاء

الهبرد يتراجع 3 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

سعر السكر اليوم الثلاثاء

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

بعد إقالته، أرقام تشابي ألونسو مع ريال مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم صلاة الفجر في المنام وعلاقته بقضاء الديون والتخلص من العقبات

مركز الأزهر للفتوى: النبي وصف محتكر السلع بالملعون (فيديو)

الإفتاء توضح حكم الجمع بين نية صيام كفارة اليمين والتطوع في شهر رجب

المزيد
الجريدة الرسمية