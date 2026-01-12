لجنة للتفتيش على مكامير الفحم بمراكز الدقهلية

18 حجم الخط

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية تشكيل لجنة للمرور والمتابعة والتفتيش على مكامير الفحم النباتي بمراكز المحافظة، للحفاظ على البيئة من الملوثات.

تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بالتصدي للملوثات والحفاظ على البيئة، وتحت متابعة الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، تم تشكيل لجنة للمرور والمتابعة والتفتيش على مكامير الفحم النباتي بمراكز المحافظة.

وتهدف هذه المتابعة المستمرة إلى الارتقاء بالوضع البيئي في المحافظة والحد من الملوثات، تماشيًا مع توصيات مؤتمر المناخ، والعمل على الحفاظ على بيئة نظيفة.

وقد قامت اللجنة، برئاسة الدكتور عماد سليمان النجار، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، وبالتنسيق مع مديرية الأمن، ومديريتي الزراعة والري، وجهاز شئون البيئة، ورئاسة مركز ومدينة ميت غمر، بتنفيذ حملة اليوم، أسفرت عن إزالة 31 مكمورة فحم نباتي مخالفة، كانت مقامة بشكل عشوائي داخل المركز، كما تم تحرير المحاضر البيئية اللازمة بحق أصحاب تلك المكامير المخالفة.

