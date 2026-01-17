السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

التعليم تطمئن أولياء الأمور على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية
18 حجم الخط

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صورًا من داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار متابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأظهرت الصور التزام اللجان بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتواجد المراقبين ورؤساء اللجان، إلى جانب انتظام دخول الطلاب.

متابعة غرف العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية 

وأكدت الوزارة، في بيان لها، استمرار غرف العمليات المركزية والفرعية في متابعة الامتحانات على مدار الساعة، والتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات لرصد أي مخالفات أو شكاوى، والتعامل الفوري معها وفقًا للضوابط والقرارات الوزارية.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية قد تُستخدم في الغش، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم حاليًا في مختلف المواد الأساسية، وسط متابعة مستمرة من قيادات التعليم، وتأكيدات على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة التربية والتعليم امتحانات الشهاده الاعداديه لجان الامتحانات صور لجان الإعدادية امتحانات الإعدادية بالمحافظات سير الامتحانات القروض التعليمية في مصر

مواد متعلقة

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية في الجيزة (فيديو وصور)

اليوم، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في الجيزة 2026

تعليم الجيزة توجه رسالة عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات

وسط استعدادات مكثفة، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة غدًا

مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الجيزة

أخبار مصر اليوم: ويل سميث يزور الأهرامات.. شبورة مائية كثيفة على عدة مناطق.. وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن الشاي.. تحذير عاجل من تعليم الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية

من مسجد خالد بن الوليد، رسالة محافظ الجيزة في ذكرى الإسراء والمعراج
ads

الأكثر قراءة

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

من الوجه البحري إلى القاهرة، أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

بنبحث عن حجج ونحمل الهزيمة لآخرين، علاء مبارك يكشف سر هزيمة مصر أمام السنغال

مجلس الوزراء يكشف حقيقة رسائل البريد المصري لسداد مخالفات المرور

ضبط المتورط في تداول امتحان اللغة العربية للإعدادية بالقليوبية

تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية