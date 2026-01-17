التعليم تطمئن أولياء الأمور على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية (صور)

18 حجم الخط

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صورًا من داخل لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار متابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وأظهرت الصور التزام اللجان بالإجراءات المنظمة لأعمال الامتحانات، وتواجد المراقبين ورؤساء اللجان، إلى جانب انتظام دخول الطلاب.

متابعة غرف العمليات لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأكدت الوزارة، في بيان لها، استمرار غرف العمليات المركزية والفرعية في متابعة الامتحانات على مدار الساعة، والتنسيق مع المديريات التعليمية بالمحافظات لرصد أي مخالفات أو شكاوى، والتعامل الفوري معها وفقًا للضوابط والقرارات الوزارية.

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنظيمية داخل اللجان، ومنع اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية قد تُستخدم في الغش، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم حاليًا في مختلف المواد الأساسية، وسط متابعة مستمرة من قيادات التعليم، وتأكيدات على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي محاولات للإخلال بنزاهة الامتحانات.

