تداول أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة محافظات، والتعليم تحذر

تداولت صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، صباح اليوم، صورًا يُزعم أنها لأسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية في عدد من المحافظات، من بينها كفر الشيخ وأسيوط والدقهلية والقليوبية، بالإضافة إلى محافظات أخرى، ما أثار حالة من الجدل والقلق بين أولياء الأمور والطلاب.

وأكدت مصادر بمديريات التربية والتعليم أن غرف العمليات المركزية بالمحافظات رصدت تلك الصفحات فور بدء الامتحانات، وجرى فحص الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها، وبيان ما إذا كانت تعود للامتحانات الجارية أو لامتحانات سابقة.

رصد الصفحات والتحقيق في الصور المتداولة

وشددت المديريات التعليمية على أنها لن تتهاون مع أي محاولات غش أو تسريب للامتحانات، مؤكدة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي طالب أو معلم أو مسؤول يثبت تورطه في تصوير أو نشر أسئلة الامتحانات، وذلك وفقًا للقوانين والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

كما أوضحت المديريات أنه تم توجيه رؤساء اللجان والمراقبين بضرورة تشديد إجراءات التفتيش ومنع دخول الهواتف المحمولة أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، مع المتابعة المستمرة لسير الامتحانات لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم كانت قد حذرت مرارًا من الانسياق وراء صفحات الغش الإلكتروني، مؤكدة أن الامتحانات تُؤمَّن بشكل كامل، وأن أي محاولة للإخلال بنزاهتها ستقابل بالحزم القانوني.

