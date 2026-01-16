السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

تعليم الجيزة توجه رسالة عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات

تعليم الجيزة توجه
تعليم الجيزة توجه رسالة عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية
18 حجم الخط

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رسالة مهمة وعاجلة إلى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار حرصها الكامل على مصلحة الطلاب وضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منتظمة وآمنة داخل اللجان.
 

وأكدت المديرية، في بيان رسمي، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددة على أن أي مخالفة قد تعرض الطالب للمساءلة القانونية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.
تعليمات هامة لطلاب الشهادة الإعدادية داخل اللجان
 

وشددت مديرية تعليم الجيزة على عدد من التعليمات الأساسية التي يجب الالتزام بها، وجاءت على النحو التالي:
 يحظر منعًا باتًا اصطحاب الهاتف المحمول إلى لجان الامتحانات، حتى وإن كان مغلقًا، كما يمنع اصطحاب السماعات، الساعات الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى قد تُستخدم في الغش.
 

منع أعمال الشغب أو إثارة الفوضى داخل اللجان أو في محيط المدارس أثناء فترة الامتحانات.
 

الالتزام بتعليمات الملاحظين ورؤساء اللجان داخل لجان الامتحان، وعدم مخالفتها بأي شكل من الأشكال.
 

تأكيد على الانضباط وسير الامتحانات
 

وأوضحت المديرية أن هذه التعليمات تأتي في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان نزاهة وشفافية امتحانات الشهادة الإعدادية، داعية جميع الطلاب إلى التركيز على الامتحان والابتعاد عن أي سلوكيات قد تؤثر سلبًا على مستقبلهم الدراسي.

واختتمت مديرية تعليم الجيزة بيانها بتمنياتها بالنجاح والتوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات هو الطريق الآمن لعبور الامتحانات دون مشكلات.

وتنطلق غدًا السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الجيزة، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة، تهدف إلى ضمان سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

امتحانات الشهاده الاعداديه مديرية تعليم الجيزة تعليمات الامتحانات منع الغش لجان الامتحان اخبار التعليم اليوم

مواد متعلقة

وسط استعدادات مكثفة، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة غدًا

مجموعات تقوية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية بمدارس الجيزة

أخبار مصر اليوم: ويل سميث يزور الأهرامات.. شبورة مائية كثيفة على عدة مناطق.. وزير التموين يصدر قرارًا جديدًا بشأن الشاي.. تحذير عاجل من تعليم الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية

من مسجد خالد بن الوليد، رسالة محافظ الجيزة في ذكرى الإسراء والمعراج

وزير التعليم يصطحب نظيره الياباني في جولة بالمتحف المصري الكبير

تحذير عاجل من تعليم الجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات

التعليم: تدريس اللغة اليابانية والبرمجة بالمدارس بدءًا من العام المقبل

طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بالجيزة يختتمون امتحانات الترم الأول
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

عمرو دياب يفاجئ جمهور المنارة ويتألق بأقوى أغانيه الكلاسيكية (فيديو)

مستشفى مصر للطيران 2025، افتتاح وحدة زراعة النخاع لتقليل قوائم انتظار المرضى

ضمنهم اللواء حسن رشاد، ترامب يعلن تشكيل مجلس السلام للإشراف على خطته في غزة

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

بعد إعلان زواجه، ويجز ينشر أول صورة لـ نور العراقية حب حياته

حملت تحذيرًا من حرب تخوضها مصر، النص الكامل لرسالة ترامب إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي

تعيين اللواء الأمريكي جاسبر جيفرز قائدا لقوة الاستقرار الدولية ونزع السلاح في غزة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 17 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

معنى «مالا لبدا»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 6 بسورة البلد

خروج عطية الله رمضان من دولة التلاوة بعد منافسة حامية ومصطفى حسني يعلق

المزيد
الجريدة الرسمية