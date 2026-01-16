تعليم الجيزة توجه رسالة عاجلة لطلاب الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات

18 حجم الخط

وجهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة رسالة مهمة وعاجلة إلى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار حرصها الكامل على مصلحة الطلاب وضمان سير امتحانات الشهادة الإعدادية بصورة منتظمة وآمنة داخل اللجان.



وأكدت المديرية، في بيان رسمي، على ضرورة الالتزام التام بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، مشددة على أن أي مخالفة قد تعرض الطالب للمساءلة القانونية وفقًا للوائح والقوانين المعمول بها.

تعليمات هامة لطلاب الشهادة الإعدادية داخل اللجان



وشددت مديرية تعليم الجيزة على عدد من التعليمات الأساسية التي يجب الالتزام بها، وجاءت على النحو التالي:

يحظر منعًا باتًا اصطحاب الهاتف المحمول إلى لجان الامتحانات، حتى وإن كان مغلقًا، كما يمنع اصطحاب السماعات، الساعات الإلكترونية، أو أي وسيلة أخرى قد تُستخدم في الغش.



منع أعمال الشغب أو إثارة الفوضى داخل اللجان أو في محيط المدارس أثناء فترة الامتحانات.



الالتزام بتعليمات الملاحظين ورؤساء اللجان داخل لجان الامتحان، وعدم مخالفتها بأي شكل من الأشكال.



تأكيد على الانضباط وسير الامتحانات



وأوضحت المديرية أن هذه التعليمات تأتي في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، وضمان نزاهة وشفافية امتحانات الشهادة الإعدادية، داعية جميع الطلاب إلى التركيز على الامتحان والابتعاد عن أي سلوكيات قد تؤثر سلبًا على مستقبلهم الدراسي.

واختتمت مديرية تعليم الجيزة بيانها بتمنياتها بالنجاح والتوفيق لجميع طلاب الشهادة الإعدادية، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات هو الطريق الآمن لعبور الامتحانات دون مشكلات.

وتنطلق غدًا السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الجيزة، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة، تهدف إلى ضمان سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

