طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة: امتحان العربي سهل والدين متوسط (فيديو)

طلاب الشهادة الإعدادية
طلاب الشهادة الإعدادية
أعرب طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عن ارتياحهم لمستوى امتحانات اليوم الأول، مؤكدين أن الأسئلة جاءت سهلة وفي متناول الطالب المتوسط، دون وجود أي نقاط تعجيزية، وسط أجواء هادئة داخل اللجان.

وأوضح عدد من الطلاب أن امتحان اللغة العربية جاء سهلًا ومباشرًا، وتنوعت أسئلته بين النحو والقراءة والنصوص بما يتناسب مع الزمن المحدد، مشيرين إلى أن قطعة القراءة كانت واضحة، وأسئلة النحو خالية من التعقيد.

وأشار الطلاب إلى أن موضوع التعبير جاء فيه الاختيار بين موضوعي العلم، والمتحف المصري الكبير.

مستوى امتحان الدين

وفي السياق نفسه، أكد الطلاب أن امتحان التربية الدينية جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة كانت مباشرة وتعتمد على الفهم والحفظ دون أي غموض، لكن كانت هناك بعض النقاط التي تحتاج الى تركيز، مع التزام كامل بما ورد في المنهج الدراسي.

ومن جانبهم، أشاد أولياء الأمور بحسن تنظيم اللجان داخل مدارس الجيزة، وتوفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات، متمنين استمرار نفس مستوى السهولة والانضباط في باقي أيام الامتحانات.

يُذكر أن امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة انطلقت اليوم وتستمر وفق الجدول المعلن من مديرية التربية والتعليم، وسط متابعة مستمرة من القيادات التعليمية لضمان انتظام العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

