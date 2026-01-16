وسط استعدادات مكثفة، انطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة غدًا

18 حجم الخط

تنطلق غدًا السبت امتحانات الشهادة الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى محافظة الجيزة، وسط استعدادات مكثفة وإجراءات تنظيمية مشددة، تهدف إلى ضمان سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



خطة متكاملة لضمان انتظام العملية الامتحانية

وأكد سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أن المديرية أنهت كافة التجهيزات اللازمة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلى أن الاستعدادات تمت وفق خطة متكاملة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير بيئة آمنة ومناسبة للطلاب، بما يساعدهم على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.



وأوضح وكيل الوزارة أن جميع الإدارات التعليمية بالجيزة تواصل العمل على مدار الساعة لمتابعة جاهزية المدارس واللجان الامتحانية، والتأكد من الالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات، بما يضمن خروجها بالشكل اللائق الذي يعكس جدية المنظومة التعليمية بالمحافظة.



وفي هذا الإطار، تابعت الدكتورة نجوى عبد المعطي، مدير عام إدارة الهرم التعليمية، الاستعدادات داخل المدارس واللجان، مؤكدة أهمية الالتزام بالتعليمات الوزارية، والعمل بروح الفريق الواحد بين جميع عناصر العملية التعليمية من أجل توفير مناخ تربوي هادئ وآمن للطلاب.



ومن المقرر أن يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم داخل مئات اللجان الامتحانية المنتشرة بجميع أنحاء محافظة الجيزة، حيث يؤدي الطلاب في اليوم الأول امتحاني اللغة العربية والخط، والتربية الدينية، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة داخل اللجان.



وأكدت أن المدارس واللجان على مستوى المحافظة قد استكملت استعداداتها من حيث أعمال النظافة والتعقيم، وتهيئة الفصول الدراسية، والتأكد من جاهزية المقاعد والفرش، والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومناسبة لأداء الامتحانات.



كما شددت على توافر جميع المستلزمات التعليمية والإدارية داخل اللجان، والالتزام الكامل بتطبيق القواعد المنظمة لسير الامتحانات، مؤكدة حرص القيادات التعليمية بالجيزة على توفير أجواء من الطمأنينة والاستقرار النفسي للطلاب خلال فترة الامتحانات.



ووجهت القيادات التعليمية رسالة مهمة للطلاب، دعتهم خلالها إلى الاعتماد على اجتهادهم الشخصي، مؤكدة أن النجاح الحقيقي يأتي بالعمل والالتزام، وأن الأمانة والضمير هما الأساس لتحقيق التفوق وبناء مستقبل مشرق قائم على العلم والعمل.



