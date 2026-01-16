الجمعة 16 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد السكندري يكتسح الزمالك 104-84 في دوري أليانز لكرة السلة

سلة الزمالك
سلة الزمالك
18 حجم الخط

حقق فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فوزا عريضًا على حساب الزمالك، بعدما تفوق عليه بنتيجة 104-84، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الدكتور كمال شلبي بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري أليانز الممتاز.

وشهد اللقاء تفوقًا واضحًا لزعيم الثغر منذ الدقائق الأولى، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب ونجح في حسم الفترات الأربع لصالحه. وجاءت نتائج الفترات على النحو التالي:
الفترة الأولى: 25-20 لصالح الاتحاد
الفترة الثانية: 48-43 للاتحاد
الفترة الثالثة: 71-60 للاتحاد
الفترة الرابعة: 104-84 للاتحاد

منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أليانز الممتاز

وتُقام منافسات الدور التمهيدي لدوري أليانز بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، على أن يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الخاسر نقطة واحدة، لتحديد الترتيب من الأول حتى الثامن ومواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي، الاتحاد السكندري، الزمالك، سبورتنج، الجزيرة، المصرية للاتصالات، بتروجيت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة الحدث الأبرز محليًا، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي لكرة السلة، المؤهل بدوره للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك الاتحاد اخبار الزمالك دوري أليانز الممتاز الأهلي

مواد متعلقة

المحكمة الرياضية تلزم الزمالك بسداد 1.6 مليون دولار لصالح إبراهيما نداي

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

أخبار الرياضة اليوم.. المصري يحسم صفقة مدافع الأهلي.. 3 أندية أوروبية كبيرة تتصارع للتعاقد مع عمر مرموش.. حقيقة اقتراب ليفربول من ضم بديل صلاح

كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتعادل سلبيا أمام راسينج سانتاندير في الشوط الأول

بروفة الكونفدرالية، الزمالك يفوز على المصري بثنائية في كأس عاصمة مصر (صور)

كاف يحدد موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يتقدم على المصري بهدف بعد مرور 75 دقيقة (صور)

المصري يبحث عن هدف التعادل أمام الزمالك بعد مرور 60 دقيقة (صور)
ads

الأكثر قراءة

مساجد آل البيت والعاصمة الجديدة والمقطم، السيسي يقود جهود تعمير بيوت الله (صور)

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026

النقل البحري: خطط طوارئ لمواجهة توقعات الأرصاد الجوية بسوء الأحوال الجوية

بالأسماء، إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تشيع جثمان الفنان محمد الامام لمثواه الأخير فى الإسكندرية

قلبي موجوع عليها، نصر محروس يعبر عن حزنه العميق بسبب شيرين

الأب والأم خارج البلاد، تفاصيل وفاة 5 أشقاء يحملون الجنسية الأمريكية في بنها

ترامب: نتحدث مع حلف شمال الأطلسي بشأن جرينلاند

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الجمعة

تعرف على قائمة مصاريف التحويل في بنك القاهرة

6.79 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على مزايا الحساب الجاري في بنك مصر

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي أمم أفريقيا.. الأهلي مع يانج أفريكانز.. دوري أبطال أوروبا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شهر الاستعداد لـ رمضان، فضائل شعبان في السنة النبوية

الإفتاء توضح حكم دخول الحائض المسجد لحضور عقد زواج

كيف يلحق الله الخزي بالكافرين؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية