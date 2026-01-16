الاتحاد السكندري يكتسح الزمالك 104-84 في دوري أليانز لكرة السلة

18 حجم الخط

حقق فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري فوزا عريضًا على حساب الزمالك، بعدما تفوق عليه بنتيجة 104-84، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الدكتور كمال شلبي بالإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري أليانز الممتاز.

وشهد اللقاء تفوقًا واضحًا لزعيم الثغر منذ الدقائق الأولى، حيث فرض سيطرته على مجريات اللعب ونجح في حسم الفترات الأربع لصالحه. وجاءت نتائج الفترات على النحو التالي:

الفترة الأولى: 25-20 لصالح الاتحاد

الفترة الثانية: 48-43 للاتحاد

الفترة الثالثة: 71-60 للاتحاد

الفترة الرابعة: 104-84 للاتحاد

منافسات الدور التمهيدي لبطولة دوري أليانز الممتاز

وتُقام منافسات الدور التمهيدي لدوري أليانز بنظام الدوري من دورين بين الفرق الثمانية المشاركة، على أن يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، بينما ينال الخاسر نقطة واحدة، لتحديد الترتيب من الأول حتى الثامن ومواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في البطولة كل من الأهلي، الاتحاد السكندري، الزمالك، سبورتنج، الجزيرة، المصرية للاتصالات، بتروجيت، وسموحة.

وتُعد بطولة دوري أليانز الممتاز لكرة السلة الحدث الأبرز محليًا، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي لكرة السلة، المؤهل بدوره للمشاركة في كأس العالم للأندية.

