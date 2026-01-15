أخبار الرياضة اليوم.. المصري يحسم صفقة مدافع الأهلي.. 3 أندية أوروبية كبيرة تتصارع للتعاقد مع عمر مرموش.. حقيقة اقتراب ليفربول من ضم بديل صلاح

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية الهامة التي نشرها القسم الرياضي في «فيتو» لعل أبرزها:

كشفت تقارير صحفية تركية، اليوم الخميس، أن إدارة نادي جالطة سراي تواصل جهودها الكبيرة بهدف تدعيم صفوف الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

أمم أفريقيا، وصلت بعثة المنتخب الوطني بقيادة حسام حسن، منذ قليل، إلى فندق الإقامة بمدينة كازابلانكا، استعدادا لمواجهة منتخب نيجيريا على برونزية بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

أجرى مدافع نادي بيراميدز ومنتخب مصر الأول، محمد حمدي، اليوم الخميس، عملية جراحية في ألمانيا بعد إصابته بالرباط الصليبي الأمامي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ودع النادي الأهلي، بطولة كأس عاصمة مصر من دور المجموعات بعد ما تلقى الخسارة على يد طلائع الجيش في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

حسم مسئولو نادي المصري البورسعيدي التعاقد مع مصطفى العش، مدافع الفريق الأول بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية

كشفت منصة "سوفاسكور" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم، عن التشكيل المثالي للدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، والذي شهد هيمنة مغربية، في مقابل غياب تام للاعبي المنتخب المصري بعد وداعهم البطولة من المربع الذهبي.

يواجه مروان عطية لاعب وسط منتخب مصر شبح العقوبات في بطولة أمم أفريقيا بعد تصرفات مثيرة للجدل رصدتها عدسات الكاميرات عقب نهاية مباراة "الفراعنة" وأسود التيرانجا، والتي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح السنغال.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم عن تحقيق رقم قياسي “فلكي” في تاريخ الرياضة العالمية، حيث تلقى مكتب تذاكر البطولة أكثر من نصف مليار طلب (500 مليون طلب) للحصول على تذاكر كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك مع إغلاق باب التسجيل في قرعة الاختيار العشوائي.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم السمراء نحو مباراة المنتخبين المصري والنيجيري، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

يسعى ليفربول الإنجليزي، لتدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة، في ظل تراجع مستوى عدد من اللاعبين والتكهنات بشأن رحيل عدد آخر من النجوم على رأسهم محمد صلاح نجم منتخب مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.