رياضة

كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتعادل سلبيا أمام راسينج سانتاندير في الشوط الأول

برشلونة
برشلونة
كأس إسبانيا، تعادل فريق برشلونة، سلبيا مع نظيره راسينج سانتاندير، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الخميس، في إطار مباريات دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا للموسم الجاري.

 

تشكيل برشلونة أمام راسينج سانتاندير

حراسة المرمى:  خوان جارسيا.

الدفاع: كوندي، جيرارد مارتين، كوبارسي، بالدي.

الوسط: مارك بيرنال، داني أولمو، مارك كاسادو.

الهجوم: لامين يامال، فيران توريس، راشفورد.

ويأتي برشلونة من فوز مثير أمام غريمه ريال مدريد، بمواجهة كأس السوبر الإسباني، حيث التقى الفريقان يوم الأحد الماضي بالمملكة العربية السعودية.

وحقق برشلونة بقيادة مديره الفني هانز فليك، فوزًا أمام ريال مدريد بثلاثية لهدفين، ليتوج بطلًا لكأس السوبر الإسباني أمام أعين غريمه.

وشهدت بطولة كأس ملك إسبانيا مفاجأة كبيرة بخروج ريال مدريد من دور الستة عشر، حيث تعرض للهزيمة بثلاثية لهدفين أمام ألباسيتي.

وعلى صعيد آخر تصدر نادي برشلونة قائمة الأندية الأكثر مشاهدة تلفزيونيًا بإجمالي 7 ملايين و816 ألف مشاهدة، متقدمًا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ7 ملايين و661 ألف مشاهدة.

تأجيل مباراة برشلونة وراسينج سانتاندير في كأس ملك إسبانيا

سيكون له دور أكبر، ريال مدريد يعلن عودة الشيطان

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد، وهو ما انعكس على ارتفاع نسب متابعته، إذ تصدر ترتيب أكثر الأندية مشاهدة عبر شاشات التلفزيون.

وجاء أتلتيكو مدريد في المركز الثالث بفارق واضح عن القطبين، محققًا 5 ملايين و675 ألف مشاهدة، ثم حلّ ريال بيتيس رابعًا برصيد 4 ملايين و678 ألف مشاهدة.

الجريدة الرسمية