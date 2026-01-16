الجمعة 16 يناير 2026
رياضة

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

الزمالك
الزمالك
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، ضمن منافسات بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

وتقام مباراة الزمالك أمام المصري  في الكونفدرالية، يوم الأحد الموافق 25 يناير الجاري، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة بإستاد برج العرب.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

تنقل مباراة الزمالك والمصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

الزمالك يفوز على المصري 

فاز فريق الزمالك، على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة الزمالك والمصري 

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع من المباراة.

موقف الزمالك والمصري بمجموعات كأس عاصمة مصر 

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس في المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 7 نقاط وكان قد ودع البطولة من قبل، بينما يتربع المصري البورسعيدي على قمة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 11 نقطة.

