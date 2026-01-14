منتخب مصر يكشف سبب استبدال أحمد فتوح أمام السنغال

18 حجم الخط

كشف الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، السبب وراء استبدال أحمد فتوح بين شوطي مباراة مصر والسنغال في الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وكان أحمد فتوح قد غادر ملعب مباراة منتخب مصر أمام السنغال عقب انتهاء الشوط الأول، ودخل بدلا منه محمود تريزيجيه.

وقال مسئولو منتخب مصر، في بيان رسمي، إن أحمد فتوح شعر بآلام في العضلة الخلفية، لذلك جرى استبداله بعد انتهاء الشوط الأول.

مصر والسنغال، فيتو

تصريحات حسام حسن بعد الخسارة أمام السنغال

وعلق حسام حسام المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم على خسارة الفراعنة أمام السنغال في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا 2025 .

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إنه راضٍ عن أداء اللاعبين في البطولة ووجه لهم الشكر.

وأضاف حسام حسن: هناك فارق في الراحة 24 ساعة بين منتخبي مصر والسنغال قبل المباراة، و⁠لا توجد عدالة في فارق التوقيت بين المباريات، بسبب السفر وضيق الوقت.

وتابع حسام حسن: ⁠لا ألجأ للاعتذارات وأشكر اللاعبين، هناك بعض الأخطاء التحكيمية في المباراة ومن حقي المطالبة بها.

وأكمل حسام حسن: ⁠أتمنى تدخل فيفا في البطولات الكبرى مثل أمم أفريقيا لإضفاء مزيد من العدالة التحكيمية في البطولات الكبرى لتوفير تكافؤ فرص بين الفرق.

واختتم حسام حسن: مصر ستظل بلدا كبيرا بالبطولات والتاريخ، و⁠هناك بعض الأخطاء التحكيمية ولا توجد عدالة في أفريقيا.

مصر تخسر أمام السنغال في نصف نهائي أمم إفريقيا

وخسر منتخب مصر أمام نظيره السنغال، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب طنجة، ضمن الدور نصف نهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025، المقامة في المغرب.

وتأهل منتخب السنغال إلى المباراة النهائية في انتظار الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين المغرب ونيجيريا، فيما سيلعب منتخب مصر مع الخاسر منهما في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

