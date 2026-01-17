فال سيئ للنسور الخضراء، أبرز المعلومات عن المغربي جلال جيد حكم مباراة مصر ونيجيريا

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره منتخب نيجيريا، في مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2025.

طاقم تحكيم مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا

ووفقا لما أعلنه كاف، يقود اللقاء الحكم المغربي جلال جيد كحكم ساحة، ويعاونه كل من المغربي زكريا برنيسي كمساعد أول، والمغربي أكركاد مصطفى كمساعد ثاني، فيما يتولى الكيني بيتر كاماكو مهمة الحكم الرابع.

وعلى مستوى تقنية حكم الفيديو المساعد “VAR”، يتواجد الجزائري لحلو بن براهم كحكم فيديو رئيسي، ويعاونه التونسي هيثم قيراط كمساعد أول، والمغربي حمزة الفريق كمساعد ثانٍ.

أبرز المعلومات عن جلال جيد

جلال جيد، حكم المغربي من مواليد عام 1988، بدأ مسيرته التحكيمية عام 2015، ومنذ ذلك الحين أصبح من الأسماء البارزة في عالم التحكيم الإفريقي والعربي.

وأدار جيد هذا الموسم 14 مباراة بمختلف البطولات، أشهر 47 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، واحتسب 8 ركلات جزاء.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" شارك جلال جيد في 109 مباراة بمختلف البطولات، أشهر 355 بطاقة صفراء، 10 بطاقات حمراء مباشرة، و8 بطاقات حمراء بعد إنذارين، واحتسب الحكم المغربي 56 ضربة جزاء.

مباريات مع الأندية المصرية

أدار مباراة دور المجموعات 2020-2021 بين المصري 2-0 القطن الكاميروني.

كما إدارة في دور المجموعات 2023-2024 مباراة مودرن سبورت الهلال الليبي وانتهت 2-1 لمودرن.

وأدار ربع نهائي الكونفدرالية 2023-2024.. الزمالك مودرن سبورت والتي انتهت 2-1.

كما تولى قيادة مباراة ودية لمنتخب مصر (تحت 19 عاما) ضد الكويت وانتهت 3-1 لمصر.

على الصعيد الدولي، أدار جيد مباراة بوركينا فاسو وموريتانيا في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا الماضية، والتي انتهت بفوز بوركينا 1-0.

كما تولى إدارة مواجهة صن داونز ومازيمبي في ختام منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأدار جلال جيد مباراة الكونغو الديمقراطية ونيجيريا في نهائي الملحق الأفريقي بتصفيات كأس العالم 2026.

وفشلت نيجيريا في التأهل للملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 بعد الخسارة أمام الكونغو بركلات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل (1-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأمير مولاي الحسن" بمدينة الرباط.

موعد مباراة مصر ونيجيريا

وتقام مباراة منتخب مصر ضد نيجيريا اليوم السبت، وتنطلق صافرتها في تمام الـ 6 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا

وتنقل مباراة مصر ضد نيجيريا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، صاحبة الحق الحصري في بث مباريات بطولة أمم أفريقيا 2025.

وسوف يتم بث مباراة مصر ونيجيريا عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 وbeIN MAX 3، ويعلق عليها علي محمد علي.

كيفية مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في أمم أفريقيا مجانًا

وفيما يتعلق بالقنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا، أعلنت القناة الجزائرية والمغربية نقل اللقاء بأعلى جودة ودون تقطيع، ويأتي ترددها على النحو التالي:

القناة الجزائرية الأرضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة المغربية الأرضية



القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157.

الاستقطاب: رأسي (V).

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500

وخسر منتخب مصر مباراة الدور نصف النهائي أمام منتخب السنغال بهدف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء الماضي، على ملعب طنجة الكبير، فيما خسر المنتخب النيجيري مباراة نصف النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح.

منتخب نيجيريا، فيتو

نيجيريا تخسر نصف النهائي أمام المغرب

وعلى الجانب الآخر، تلقى منتخب نيجيريا هزيمة صعبة أمام المنتخب المغربي بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بينهما الأربعاء الماضي، ضمن الدور قبل النهائي من الكان، وانتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بدون أهداف.

