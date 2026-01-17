السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مانشستر يونايتد يفوز على السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي واليونايتد
مانشستر سيتي واليونايتد
18 حجم الخط

ديربي مانشستر، حقق مانشستر يونايتد فوزا غاليا على حساب مانشستر سيتي، بنتيجة 2-0، في ديربي مانشستر الذي جمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

 

تشكيل مانشستر سيتي 

في حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ألياني، ناثان آكي، خوسوناف، لويس.

الوسط: رودري، أنطوان سيمينيو، فيل فودين، دوكو، برناردو سيلفا.

الهجوم: هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد 

في حراسة المرمى: سين لامينيز.

الدفاع: لوك شاو، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، أماد ديالو، برونو فيرنانديز، بارتيك دروجو.

الهجوم: مبومبو.

وتعثر مانشستر سيتي في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع كل من سندرلاند، تشيلسي وبرايتون، قبل أن يخسر على يد مانشستر يونايتد. 

 

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

 وبدأت المباراة قوبة من الجانبين واعتمد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى دوناروما حارس السيتي.

وشهدت الدقيقة 25 هجمة لمانشستر سيتي وعرضية من دوكو تصدى لها دالوت وخرجت ركنية.

وفي الدقيقة 27..  هجمة لمانشستر سيتي مع توغل داخل منطقة الجزاء وتصدي دورجو. 

ومع الدقيقة 28  شهدت مرتدة لمانشستر يونايتد مع عرضية من أمادو ديالو لم تكتمل لمبومبو.

وسجل ديالو هدفا لمانشستر يونايتد لكن الحكم لغاه بداعي التسلل مع الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني تفوق مانشستر يونايتد بشكل واضح بتسجيله هدفين عن طريق مبويمو وباتريك دورجو في الدقائق 65 و76.

 

 

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني برصيد 43 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 35 نقطة ويحتل المركز الرابع.

أرقام ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي في جميع المسابقات

عدد المباريات: 188 مباراة 

فوز مانشستر سيتي: 60 مباراة 

فوز مانشستر يونايتد: 76 مباراة 

التعادل: 52 مباراة 

أهداف مانشستر سيتي: 270 هدفا 

أهداف مانشستر يونايتد: 265 هدفا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

الاتحاد السكندري يكتسح الزمالك 104-84 في دوري أليانز لكرة السلة

المحكمة الرياضية تلزم الزمالك بسداد 1.6 مليون دولار لصالح إبراهيما نداي

موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية والقناة الناقلة

أخبار الرياضة اليوم.. المصري يحسم صفقة مدافع الأهلي.. 3 أندية أوروبية كبيرة تتصارع للتعاقد مع عمر مرموش.. حقيقة اقتراب ليفربول من ضم بديل صلاح

كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتعادل سلبيا أمام راسينج سانتاندير في الشوط الأول

بروفة الكونفدرالية، الزمالك يفوز على المصري بثنائية في كأس عاصمة مصر (صور)

كاف يحدد موعد وحكام مباراة بيراميدز ونهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك يتقدم على المصري بهدف بعد مرور 75 دقيقة (صور)
ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

الدوري الإسباني، ريال مدريد يتعادل سلبيًا أمام ليفانتي بالشوط الأول

نائب محافظ مطروح: إعادة تنظيم المواقف وفتح امتداد شارع علم الروم لإنهاء التكدسات المرورية

مانشستر يونايتد يفوز على السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

قرار مهم من رئيس الكاف بشأن أمم إفريقيا 2027

شوبير أساسيا تأكيدا لـ فيتو، تشكيل منتخب مصر أمام نيجيريا

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

حرام ومخالف لمقاصد الشريعة، دار الإفتاء تحذر الشباب من "اختبار الصداقة"

المزيد
الجريدة الرسمية