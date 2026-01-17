مانشستر يونايتد يفوز على السيتي بثنائية في الدوري الإنجليزي

18 حجم الخط

ديربي مانشستر، حقق مانشستر يونايتد فوزا غاليا على حساب مانشستر سيتي، بنتيجة 2-0، في ديربي مانشستر الذي جمع بينهما في قمة منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: ألياني، ناثان آكي، خوسوناف، لويس.

الوسط: رودري، أنطوان سيمينيو، فيل فودين، دوكو، برناردو سيلفا.

الهجوم: هالاند.

تشكيل مانشستر يونايتد

في حراسة المرمى: سين لامينيز.

الدفاع: لوك شاو، ماجواير، ليساندرو مارتينيز، ديوجو دالوت.

الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، أماد ديالو، برونو فيرنانديز، بارتيك دروجو.

الهجوم: مبومبو.

وتعثر مانشستر سيتي في آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي بالتعادل مع كل من سندرلاند، تشيلسي وبرايتون، قبل أن يخسر على يد مانشستر يونايتد.

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

وبدأت المباراة قوبة من الجانبين واعتمد مانشستر يونايتد على الهجمات المرتدة للوصول لمرمى دوناروما حارس السيتي.

وشهدت الدقيقة 25 هجمة لمانشستر سيتي وعرضية من دوكو تصدى لها دالوت وخرجت ركنية.

وفي الدقيقة 27.. هجمة لمانشستر سيتي مع توغل داخل منطقة الجزاء وتصدي دورجو.

ومع الدقيقة 28 شهدت مرتدة لمانشستر يونايتد مع عرضية من أمادو ديالو لم تكتمل لمبومبو.

وسجل ديالو هدفا لمانشستر يونايتد لكن الحكم لغاه بداعي التسلل مع الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني تفوق مانشستر يونايتد بشكل واضح بتسجيله هدفين عن طريق مبويمو وباتريك دورجو في الدقائق 65 و76.

مباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني برصيد 43 نقطة، في حين أن مانشستر يونايتد لديه 35 نقطة ويحتل المركز الرابع.

أرقام ديربي مانشستر بين اليونايتد والسيتي في جميع المسابقات

عدد المباريات: 188 مباراة

فوز مانشستر سيتي: 60 مباراة

فوز مانشستر يونايتد: 76 مباراة

التعادل: 52 مباراة

أهداف مانشستر سيتي: 270 هدفا

أهداف مانشستر يونايتد: 265 هدفا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.