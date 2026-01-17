السبت 17 يناير 2026
رياضة

الفوز الأول لـ أربيلوا، ريال مدريد يتجاوز ليفانتي بثنائية في الدوري الإسباني

مبابي
مبابي
فاز فريق ريال مدريد، على نظيره ليفانتي، بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإسباني

 

ترتيب ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني 

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 48 نقطة، بينما يتواجد فريق ليفانتي في المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة.

 

تشكيل ريال مدريد أمام ليفانتي

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع: فالفيردي - أسينسيو - هويسن - كاريراس.

في خط الوسط: تشواميني - كامافينجا - بيلينجهام.

في خط الهجوم: مبابي - فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا.

وتعد تلك المباراة هي الأولى لـ أربيلوا مع نادي ريال مدريد في الدوري الإسباني بعد تعيينه مديرا فنيا مؤقتًا خلفًا لـ تشابي ألونسو، كما أنها تعد الفوز الأول أيضا. 

وتولى أربيلوا مسؤولية الريال في مباراة واحدة يوم الأربعاء الماضي ضد ألباسيتي وخسر في دور الـ16 في كأس الملك.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي 

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – فران جونزاليس – سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: داني كارفاخال – ديفيد ألابا – راؤول أسينسيو – ألفارو كاريراس – فران جارسيا – دين هويسين – دييجو خيمينيز.

خط الوسط: جود بيلينجهام – إدواردو كامافينجا – فيدي فالفيردي – أوريلين تشواميني – أردا جولر – داني سيبايوس – سيستيرو – بالاسيوس – ليفا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – جونزالو – فرانكو ماستانتوونو.

 

أهداف مباراة ريال مدريد وليفانتي 

جاءت ثنائية ريال مدريد عن طريق كيليان مبابي من ركلة جزاء وأسينسيو في الدقائق 58 و65.

