بروفة الكونفدرالية، الزمالك يفوز على المصري بثنائية في كأس عاصمة مصر (صور)

18 حجم الخط

فاز فريق الزمالك، على نظيره المصري، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الأخير من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

مباراة اليوم كانت بروفة أخيرة قبل مواجهة الزمالك والمصري في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم 25 يناير الجاري.

مباراة الزمالك والمصري

وافتتح خوان بيزيرا التسجيل لـ الزمالك في شباك المصري بالدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، فيما جاء الهدف الثاني عن طريق أحمد شريف في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا للضائع من المباراة.

تشكيل الزمالك أمام المصري

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد خضري – أحمد مجدي – السيد أسامة – محمد إبراهيم.

خط الوسط: يوسف وائل "فرنسي" – محمد حمد – آدم كايد.

خط الهجوم: شيكو بانزا – عدي الدباغ – خوان بيزيرا.

وتواجد على مقاعد البدلاء، مهدي سليمان وبارون أوشينج وأحمد صفوت ومحمود عصام الحصري وأنس وائل وعمار ياسر وحازم أسامة وأحمد شريف وناصر منسي.

تشكيل المصري البورسعيدي ضد الزمالك

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: أحمد منصور، محمد هاشم، زياد فرج، عمرو سعداوي

خط الوسط: عمر الساعي، موجيشا، عبدالوهاب نادر

خط الهجوم: حسن علي، أحمد شرف، كريم بامبو

موقف الزمالك والمصري بمجموعات كأس عاصمة مصر

بهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الخامس من المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 7 نقاط وكان قد ودع البطولة من قبل، بينما المصري البورسعيدي يتربع على قمة المجموعة الثالثة بكأس عاصمة مصر برصيد 11 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.