حسام حسن يستقر على بديل أحمد فتوح في تشكيلة منتخب مصر أمام نيجيريا

كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن أحمد فتوح خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، قبل مواجهة نيجيريا غدا السبت، في لقاء تحديد الفريق صاحب المركز الثالث في بطولة أمم إفريقيا 2025، المقامة حاليا في المغرب.

أضاف المصدر لفيتو، أن حسام حسن استقر بشكل كبير على الدفع باللاعب خالد صبحي في مركز الظهير الأيسر لمنتخب مصر في مواجهة نيجيريا، خاصة أن محمد حمدي الظهير الأيسر الأساسي في تشكيلة الفراعنة غادر المغرب الأحد الماضي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وأجرى بالفعل جراحة في ألمانيا أمس الخميس.

خالد صبحي لاعب منتخب مصر، فيتو

محمد شحاتة مرشح أخر لخلافة فتوح

وأوضح المصدر، أنه في حال قرر حسام حسن الدفع بخالد صبحي أساسيا في مركز قلب الدفاع في لقاء الغد أمام نيجيريا، فإنه سيدفع باللاعب محمد شحاتة في مركز الظهير الأيسر، ولكن حتى الآن يبدو الأقرب إشراك خالد صبحي كظهير أيسر بديلا لـ أحمد فتوح.

إصابة فتوح بشد في الخلفية

وكشف الجهاز الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، السبب وراء استبدال أحمد فتوح بين شوطي مباراة مصر والسنغال في الدور نصف النهائي ببطولة أمم أفريقيا 2025.

وكان أحمد فتوح غادر ملعب مباراة منتخب مصر أمام السنغال عقب انتهاء الشوط الأول، ودخل محمود تريزيجيه بدلا منه.

وقال مسئولو منتخب مصر، في بيان رسمي، إن أحمد فتوح شعر بآلام في العضلة الخلفية، لذلك جرى استبداله بعد انتهاء الشوط الأول.

