أخبار مصر

الصحة تغلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج

غلق 7 عيادات تجميل
غلق 7 عيادات تجميل وجلدية وليزر بالجيزة وسوهاج
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق 7 عيادات ومراكز متخصصة في التجميل والجلدية والعلاج بالليزر بمحافظتي الجيزة وسوهاج، لعملها بدون تراخيص قانونية وبمخالفة الاشتراطات الصحية.

تكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين

 

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة لحماية صحة وسلامة المواطنين.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن حملة موسعة نفذتها إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية ومباحث التموين، أسفرت عن غلق 6 عيادات ومراكز مخالفة، وهي:
• عيادة WOW ME
• عيادة الدكتور حسام فوزي
• مركز فيزو شيب للعلاج الطبيعي
• مركز برسوم لعلاج الأورام
• مركز فاكير للجلدية
• عيادة الدكتور ماهر محمود للجلدية
وأشار إلى ضبط كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر داخل هذه المنشآت، مؤكدًا استمرار التنسيق مع هيئة الدواء المصرية لفحص المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مراكز التجميل المخالفة 
مراكز التجميل المخالفة 

من جانبه، أفاد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، بأن إدارة العلاج الحر بسوهاج أغلقت مركز فلورا للتجميل والجلدية والليزر بمركز ساقلتة، لعدم حصوله على الترخيص اللازم، ولإدارته بواسطة طالبة تنتحل صفة طبيب جلدية وتجميل.

وكيل الصحة بالقليوبية بعد افتتاح مستشفى طوخ: التذكرة ب 10 جنيهات والعلاج مجاني (فيديو)

وكيل الصحة بالفيوم: إجراء 77 جراحة قلب مفتوح خلال عام

وأكد زكي أن جميع المنشآت المخالفة تم غلقها وتشميعها، داعيًا المواطنين إلى التحقق من ترخيص المنشأة وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل تلقي أي خدمة طبية، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة ومطابقة للمعايير.

