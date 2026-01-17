السبت 17 يناير 2026
أخبار مصر

الرعاية الصحية: استمرار حملة "دمتم سند" لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حتى 19 يناير

هيئة الرعاية الصحية
هيئة الرعاية الصحية
أطلقت هيئة الرعاية الصحية اليوم المرحلة الثانية من مبادرتها الصحية الموسعة «دمتم سند» بمحافظة الإسماعيلية ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وذلك في إطار استراتيجيتها لتعزيز الصحة العامة وتقديم خدمات طبية استباقية لكافة المنتفعين خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

نطاق التغطية الجغرافية لتشمل كافة قطاعات محافظة الإسماعيلية

وأوضح الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن المرحلة الثانية من المبادرة تشهد توسعًا كبيرًا في نطاق التغطية الجغرافية لتشمل كافة قطاعات محافظة الإسماعيلية مع التركيز على كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة باعتبارهم من الفئات الأولى بالرعاية مؤكدًا أن الحملة مستمرة حتى 19 يناير الجاري وتستهدف 17 ألف مواطن في إطار حرص الهيئة على ضمان استمرارية المتابعة الطبية وتحسين جودة الحياة للمستفيدين.

ولفت الدكتور أحمد السبكي إلى أن الهيئة اعتمدت خريطة انتشار طبية شاملة تغطي المدن والمراكز والمناطق الريفية بمحافظة الإسماعيلية وتشمل قطاعات الإسماعيلية والقنطرة شرق وغرب والتل الكبير وفايد وأبوصوير والقصاصين من خلال نقاط ارتكاز منتشرة بالمناطق الأكثر ارتيادًا ودور العبادة ومراكز الشباب والمجالس المحلية بما يضمن الوصول المباشر إلى المواطنين في أماكن تجمعاتهم المختلفة.

وأشار أن مبادرة «دمتم سند» تعتمد على التواجد الميداني المكثف إلى جانب نظام متكامل للزيارات المنزلية يستهدف الحالات غير القادرة على الحركة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة حيث يتم تنفيذ زيارات يومية من خلال الوحدات والمراكز الطبية لضمان الفحص الدوري واستمرارية العلاج وصرف الأدوية دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.

تنفيذ المبادرات الرئاسية وفحص ومتابعة الأمراض المزمنة والتوعية والتثقيف الصحي

ونوه الدكتور أحمد السبكي، تقدم المبادرة حزمة متكاملة من الخدمات الطبية تشمل تنفيذ المبادرات الرئاسية وفحص ومتابعة الأمراض المزمنة والتوعية والتثقيف الصحي إلى جانب إجراء التحاليل الطبية الأساسية مثل تحاليل وظائف الكلى وقياس السكر التراكمي وفحص الدهون الثلاثية بما يسهم في الاكتشاف المبكر للمضاعفات الصحية.

الصحة تنفذ أيامًا صحية ومعسكرات توعوية في 35 مدرسة بـ 4 محافظات

يسبب حروقا وتشوهات، الصحة تحذر من ترند سكب المياه المغلية على الأيدي

واختتم رئيس الهيئة، بالتأكيد على أن مبادرة «دمتم سند» تعكس التزام الهيئة الراسخ بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية يضع المواطن في قلب المنظومة الصحية، ويعتمد على إيصال الخدمة الطبية بجودة عالمية إلى منزل المواطن وفي أقرب نقطة ارتكاز، بما يضمن سهولة الوصول وتحقيق أعلى معدلات الأمان الصحي.

