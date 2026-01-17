هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

18 حجم الخط

أصدرت هيئة الدواء المصرية، خلال يناير 2026، منشور غش تجاري بشأن مستحضر يحمل اسم Muivy Pura GABA PLUS، وذلك في إطار جهودها المستمرة لحماية صحة المواطنين وضمان مأمونية وجودة المستحضرات المتداولة بالأسواق.

وأوضحت الهيئة أن المستحضر يتم تداوله على أنه مكمل غذائي، إلا أن الهيئة تلقت إفادة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد بوجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور، ما يثير الشكوك حول سلامته ومطابقته للمواصفات.

إجراءات عاجلة

وأكدت هيئة الدواء المصرية أنه تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتي شملت:

وقف تداول المستحضر فورًا.

ضبط وتحريز أي عبوات مجهولة المصدر.

متابعة سحب المنتج من الأسواق والصيدليات.

استخدام المستحضر

ويروج لمستحضر Muivy Pura GABA PLUS على أنه مكمل غذائي يحتوي على مادة GABA حمض جاما أمينوبوتيريك، والتي تستخدم عادة في دعم وظائف الجهاز العصبي، والمساعدة على الاسترخاء وتقليل التوتر وتحسين جودة النوم.

كما يسوق على أنه يساهم في دعم التركيز والانتباه لدى الأطفال والبالغين الذين يعانون من أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه (ADHD).



إلا أن الهيئة شددت على أن مثل هذه الادعاءات الصحية يجب أن تكون مدعومة بتراخيص رسمية ودراسات علمية معتمدة، محذرة من استخدام أي مستحضر غير موثق أو مجهول المصدر، لما قد يشكله من مخاطر صحية جسيمة.

نصائح للمواطنين

ودعت هيئة الدواء المصرية المواطنين إلى توخي الحذر، وعدم شراء أي مستحضرات غير مسجلة أو مشكوك في مصدرها، مؤكدة أنه في حال الشك في أي مستحضر صيدلي، يمكن الرجوع إلى الهيئة عبر:

الخط الساخن: 15301

الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة.



كما نبهت الهيئة إلى أن هذا التحذير يخص التشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على جميع المستحضرات المتداولة التي تحمل الاسم ذاته ما لم يرد بشأنها قرارات رسمية أخرى.

