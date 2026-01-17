يسبب حروقا وتشوهات، الصحة تحذر من ترند سكب المياه المغلية على الأيدي

18 حجم الخط

حذرت وزارة الصحة والسكان من خطورة بعض التحديات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن قيام بعض الأفراد بسكب مياه أو مشروبات ساخنة مغلية على أيديهم، سواء بدافع المزاح أو التحدي أو ما يسمى بإثبات القوة أو الصداقة.

الإصابة بحروق حرارية متفاوتة الشدة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تابعت خلال الفترة الماضية تداول مقاطع مصورة تظهر هذه الممارسات الخطرة، مؤكدًا أنها تمثل تهديدًا صحيًا جسيمًا وقد تؤدي إلى الإصابة بحروق حرارية متفاوتة الشدة، تصل في بعض الحالات إلى حروق عميقة من الدرجتين الثانية والثالثة.

وأوضح عبد الغفار أن هذه الحروق قد تترتب عليها مضاعفات خطيرة، من بينها تلف دائم في الجلد والأنسجة، وتشوهات وآثار مستديمة، إلى جانب الحاجة لفترات علاج وتأهيل طويلة، وقد تتطلب تدخلات طبية متقدمة.

وشددت وزارة الصحة والسكان على أن الانسياق وراء مثل هذه السلوكيات غير الآمنة، بدافع التقليد أو البحث عن التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قد يُلحق أذى بالغًا بالنفس أو بالآخرين، مؤكدة أن هذه المنصات لا تُعد معيارًا للشجاعة أو وسيلة لإثبات القوة.

وناشدت وزارة الصحة المواطنين، لا سيما فئة الشباب، بضرورة التحلي بالوعي والمسؤولية، والالتزام بالسلوكيات الآمنة التي تحافظ على السلامة الجسدية والنفسية، مع الامتناع التام عن تداول أو الترويج لأي محتوى يحث على إيذاء النفس أو تعريض الآخرين للخطر.

