وكيل الصحة بالقليوبية بعد افتتاح مستشفى طوخ: التذكرة ب 10 جنيهات والعلاج مجاني (فيديو)

18 حجم الخط

أكد الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خلال افتتاح مستشفي طوخ المركزي تجريبيا اليوم أن سعر تذكرة الكشف 10 جنيهات والعلاج مجاني إلي الساعة 2 ظهرا وبعدها سعر التذكرة الاستشاري ٤٥جنيها الأخصائي ٢٥ جنيها والعلاج مخفض.

افتتاح مستشفي طوخ تجريبيا



أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة تفقدية موسعة بمستشفى طوخ المركزي لمتابعة بدء التشغيل التجريبي للمستشفى، تمهيدًا للافتتاح الرسمي المرتقب، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في مشهد يعكس تكامل وتكاتف مؤسسات الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة طبية تليق بالمواطنين.

المحافظ يتفقد أقسام العيادات الخارجية بمستشقي طوخ المركزي



استهل المحافظ جولته بتفقد أقسام العيادات الخارجية بمختلف تخصصاتها، والتي بدأت بالفعل في تقديم خدماتها الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة، حيث حرص على الاستماع للمرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة وتوافر المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن المستشفى يقدم خدماته العلاجية بالكامل بالمجان، ويضم أطقمًا طبية مؤهلة تغطي كافة التخصصات لضمان سرعة التدخل وجودة الرعاية الصحية.

وفي إطار خطة التشغيل المرحلي، أوضح محافظ القليوبية أن المستشفى سيعمل بكامل طاقته تدريجيًا، حيث تم اليوم تشغيل المرحلة الأولى التي تشمل العيادات الخارجية فيمستشفي طوخ المركزي ووحدة الغسيل الكلوي، على أن يتم تفعيل باقي الأقسام تباعًا خلال شهر واحد للوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.

وخلال تفقده لوحدة الغسيل الكلوي، شدد المحافظ على أهمية حسن معاملة المرضى وتوفير أقصى درجات الراحة لهم، كما تفقد معمل التحاليل الطبية واطلع على أحدث الأجهزة المستخدمة بما يضمن دقة التشخيص وسرعة صدور النتائج.



كما شملت الجولة تفقد قسم العمليات والمناظير، الذي جُهز بأحدث الأجهزة الطبية العالمية، إلى جانب أجهزة قسطرة القلب متعددة الأغراض، حيث وجّه المحافظ بضرورة المتابعة الدورية مع الشركات المسؤولة عن الصيانة لضمان كفاءة الأجهزة واستدامة عملها.

وشدد كذلك على البدء في إجراءات الحصول على شهادات الجودة والاعتماد الدولي «الآيزو»، مؤكدًا أن البنية التحتية للمستشفى مؤهلة تمامًا لتحقيق تلك المعايير، خاصة في ظل التعاون مع نخبة من الاستشاريين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها والهيئات الطبية المختلفة، لتقديم خدمات متقدمة في التخصصات الدقيقة والنادرة مثل جراحات القلب، والأورام، وجراحة العظام.



جدير بالذكر أن مستشفى طوخ المركزي أُقيم على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، ويتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية، بطاقة استيعابية تبلغ 98 سريرًا، تشمل 59 سريرًا داخليًا، و23 سرير عناية مركزة، و16 حضّانة للأطفال المبتسرين، إلى جانب وحدة غسيل كلوي تضم 20 سريرًا، و6 غرف عمليات مجهزة، ووحدة أشعة متطورة تحتوي على أحدث جهاز أشعة مقطعية (128 مقطع) وجهاز رنين مغناطيسي، ليشكل المستشفى إضافة نوعية كبرى ودعامة أساسية للمنظومة الصحية في محافظة القليوبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.