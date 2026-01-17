الصحة: تقديم 8.3 مليون خدمة طبية بمنشآت بني سويف الصحية خلال 2025

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم 8 ملايين و326 ألفًا و735 خدمة طبية متنوعة من خلال مستشفيات ومراكز الرعاية الأولية بمحافظة بني سويف خلال عام 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، لتحقيق التغطية الصحية الشاملة ورؤية مصر 2030.

مليون و377 ألفًا و70 خدمة بالمستشفيات تضمنت خدمات الطوارئ والرعايات المركزة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الخدمات شملت:

• مليون و377 ألفًا و70 خدمة بالمستشفيات، تضمنت خدمات الطوارئ والرعايات المركزة والحضانات وجلسات الغسيل الكلوي والعلاج الطبيعي.

• 371 ألفًا و911 خدمة بالعيادات الصباحية، و48 ألفًا و834 خدمة بالعيادات المسائية.

• 93 ألفًا و971 خدمة من خلال 79 قافلة علاجية استهدفت المناطق الأكثر احتياجًا.

وتابع «عبد الغفار» أن المستشفيات شهدت تطويرًا ملحوظًا في البنية التحتية والتجهيزات، منها:

• إضافة 22 سرير رعاية مركزة (منها 12 للأطفال).

• تجهيز وحدة رعاية قلب بسعة 4 أسرة.

• توفير جهاز ماموجرام، و4 ماكينات غسيل كلوي بالرعاية المركزة.

• تجهيز معمل بكتريولوجي، وإضافة تخصصات طبية جديدة.

• العمل على مجمع رعايات بسعة 38 سريرًا، وتفعيل جراحات التجميل، وتوفير أجهزة أشعة مقطعية وفاكو، وتفعيل الصيدلة الإكلينيكية.

تقديم 5 ملايين و213 ألفًا و565 خدمة من خلال 209 مراكز ووحدات صحية

على صعيد الرعاية الأولية، أشار «عبدالغفار» إلى تقديم 5 ملايين و213 ألفًا و565 خدمة من خلال 209 مراكز ووحدات صحية، شملت خدمات الأسنان والعلاج الطبيعي وتنظيم الأسرة، مع تفعيل العيادات المسائية بـ30 وحدة، واعتماد 5 وحدات من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وتشغيل 21 وحدة ضمن المشروع القومي «حياة كريمة».

وأضاف المتحدث الرسمي أن المبادرات الرئاسية قدمت مليون و571 ألفًا و673 خدمة، إلى جانب مليون و736 ألفًا و100 خدمة من خلال الطب الوقائي والمعامل المشتركة.

من جانبه، أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، حرص المديرية على التعليم الطبي المستمر من خلال دورات تدريبية متخصصة، وتكثيف الحملات التوعوية عبر الرائدات الصحيات وفرق التواصل المجتمعي، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة على المنشآت غير الحكومية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة.

وتؤكد الوزارة استمرار جهودها لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بهدف تقديم خدمات آمنة وعالية الجودة، وبناء ثقة المواطنين في الرعاية الصحية الحكومية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.