أخبار مصر

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

حقن ديكلاك
حقن ديكلاك
أعلنت هيئة الدواء المصرية في منشور رسمي صادر خلال يناير 2026، عن سحب ووقف تداول إحدى تشغيلات مستحضر Diclac Ampoule 75 mg، بعد ثبوت عدم مطابقتها لمواصفات الجودة المعتمدة، وذلك في إطار حرص الهيئة على ضمان مأمونية وفعالية المستحضرات الدوائية المتداولة في السوق المحلي.

حماية صحة المواطنين


وأوضحت هيئة الدواء أن المستحضر المتأثر بالسحب يحمل رقم التشغيلة Y0011.

وأرجعت سبب السحب إلى عدم مطابقة التشغيلة من حيث دراسة الثبات طويلة المدى، وفقًا لما ورد في إفادة الشركة المنتجة.


وأكدت الهيئة أنها اتخذت الإجراءات التصحيحية اللازمة، والتي شملت سحب ووقف تداول وتحريز هذه التشغيلة تحديدًا، مشددة على أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية صحة المواطنين وضمان التزام جميع المستحضرات بالمواصفات القياسية المعتمدة.


استخدامات دواء Diclac


يعد مستحضر Diclac من الأدوية المسكنة للألم والمضادة للالتهابات، حيث يحتوي على مادة ديكلوفيناك، وهي من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية.

 ويستخدم الدواء في تخفيف الآلام الحادة والمتوسطة، مثل آلام العضلات والمفاصل، وآلام الظهر، ونوبات المغص، وكذلك في حالات الالتهابات بعد العمليات الجراحية أو الإصابات. 

وينصح  باستخدامه تحت إشراف طبي لتجنب الآثار الجانبية المحتملة، خاصةً لدى مرضى المعدة أو القلب أو الكلى.
 

وناشدت هيئة الدواء المصرية المواطنين بضرورة التحقق من رقم التشغيلة المدون على عبوة الدواء، والتأكد من عدم انتمائه للتشغيلة التي شملها قرار السحب، وفي حالة وجود أي شك، يمكن الرجوع إلى الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي.

وشددت الهيئة على أن هذا التنبيه خاص بالتشغيلات الواردة في المنشور فقط، ولا ينطبق على تداول المستحضر بشكل عام. كما دعت المواطنين إلى التواصل مع الصيدلي المختص أو الإبلاغ عن أي شكوى.


 

الجريدة الرسمية